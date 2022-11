PSG Mercato : Al-Khelaïfi prêt à changer d’avis pour Mbappé ?

Publié par JEAN-LUC D le 20 novembre 2022 à 13:10

Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar auraient-ils finalement changé d’avis concernant l’avenir de Kylian Mbappé ? La presse espagnole annonce une bombe au PSG.

En fin de contrat au terme de la saison dernière et attendu au Real Madrid, Kylian Mbappé a surpris plus d’un en annonçant sa décision de rester et prolonger son aventure avec le Paris Saint-Germain. Le Champion du Monde 2018 est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2025. Toutefois, le quotidien catalan Sport révèle ce dimanche que malgré la volonté des dirigeants parisiens de le garder encore quelques années de plus, Mbappé serait déterminé à changer d’air l’été prochain.

Le média catalan explique même que le joueur de 23 ans pourrait profiter de sa présence au Qatar pour rencontrer les hauts dignitaires du PSG à Doha afin de négocier un accord à propos de son avenir. Un pacte qui pourrait déboucher sur son transfert l’été prochain contre un certain montant.

PSG Mercato : Kylian Mbappé vendu en 2023 pour 150M€ ?

Malgré une prolongation en mai dernier, Kylian Mbappé pourrait déjà faire ses valises et quitter le Paris Saint-Germain au terme de la saison 2022-2023. Cependant, Manchester United, Liverpool ou encore le Real Madrid, si Florentino Pérez revient sur sa décision d’oublier l’enfant de Bondy, devra s’attendre à sortir le chéquier pour convaincre Nasser Al-Khelaïfi et les siens. En effet, Sport indique qu’il faudra au moins un chèque de 150 millions d’euros pour déloger Mbappé du PSG. Un montant qui pourrait toutefois compliquer cette opération selon la source ibérique.

Affaire à suivre donc…