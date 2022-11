Equipe de France : L'hécatombe se poursuit avant le Danemark !

Publié par Thomas G. le 23 novembre 2022 à 10:09

Vainqueur hier soir pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde au Qatar, l'Equipe de France a de nouveau perdu un cadre sur blessure.

L'Equipe de France a bien démarré la défense de son titre de champion du monde en surclassant l’Australie 4-1 hier soir. Grâce à un doublé d’Olivier Giroud (32e,71e) et des réalisations de Kylian Mbappé (68e) et d'Adrien Rabiot (27e), la France est première de la poule D de la Coupe du Monde au Qatar. Malgré une entame de match difficile, avec l’ouverture du score de l’Australie (9e), les Bleus ont su inverser la tendance pour remporter une importante victoire. Quelques heures après la première grosse surprise de la compétition, la victoire de l’Arabie Saoudite face à l’Argentine (1-2), l'Equipe de France n’est pas tombée dans le piège australien.

Cette soirée aurait pu être parfaite sans la sortie sur blessure de Lucas Hernandez (13e) sur l’action du but. Le défenseur du Bayern Munich a été touché au genou lors de cette action et remplacé par son frère Théo Hernandez. Le verdict est tombé pour le champion du monde, l’international français souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Lucas Hernandez est d’ores et déjà forfait pour le reste de la compétition et sa saison pourrait également être terminée. Un véritable coup dur pour l'Equipe de France tant le défenseur du Bayern Munich est un élément important dans le groupe. Capable de jouer en tant que latéral gauche et en défense centrale, la polyvalence de Lucas Hernandez va également faire défaut à l’Equipe de France.

Equipe de France : Les Bleus vont devoir faire sans Lucas Hernandez

Lucas Hernandez est donc forfait pour la double confrontation face au PSG, et le défenseur du Bayern Munich pourrait ne plus rejouer cette saison. Didier Deschamps devrait faire confiance à son frère Théo Hernandez pour le remplacer dans le onze des titulaires face au Danemark. Le sélectionneur de l'Equipe de France pourrait reconduire le même onze qui a surclassé l’Australie pour affronter le Danemark mercredi. En cas de victoire, les Bleus seraient qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe du Monde.