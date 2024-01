Après le milieu de terrain lui-même, le directeur sportif du Bayern Munich, Christoph Freund, s’est prononcé sur l’intérêt du PSG pour Joshua Kimmich.

Mercato PSG : Joshua Kimmich botte en touche pour le Paris SG

Véritable taulier au Bayern Munich, où il est encore sous contrat jusqu’en juin 2025, Joshua Kimmich ferait rêver le Paris Saint-Germain. Luis Campos aurait notamment profité des négociations avec le club allemand concernant Nordi Mukiele pour évoquer le cas du milieu polyvalent de 28 ans. À la recherche d’un milieu de terrain expérimenté pour encadrer Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Manuel Ugarte, le PSG aimerait profiter de l’intérêt du Rekordmeister pour Mukiele afin de récupérer Kimmich dès cet hiver ou l’été prochain. Certains assurent même que l’ancien joueur de Stuttgart envisagerait sérieusement un départ l’été prochain pour s’offrir sa première expérience à l’étranger, lui qui ne connaît que la Bundesliga depuis le début de sa carrière.

De son côté, le club bavarois pourrait se laisser convaincre par un joli chèque pour délivrer un bon de sortie au natif de Rottweil. Interrogé sur son avenir, notamment un transfert à Paris cet hiver, après le match contre Hoffenheim (3-0), vendredi soir, le protégé de Thomas Tuchel a botté en touche. « Je suis uniquement concentré sur le Bayern. Pour moi, ce n'est pas du tout un sujet d'actualité. À un moment donné, le club me contactera et nous en discuterons entre nous et non avec les médias », a déclaré l’international allemand sur Sky Sport Germany. À la suite du joueur, le patron du recrutement du club de Kingsley Coman a évoqué le même sujet.

Joshua Kimmich hors de portée du Paris SG

S'il s'est montré enthousiaste au moment d'évoquer son intérêt pour Nordi Mukiele, le directeur sportif du Bayern Munich a préféré rigoler lorsqu’il a été question d’un possible transfert de Joshua Kimmich au Paris Saint-Germain pour faciliter l’arrivée du défenseur français de 26 ans. « Je ne peux qu'en sourire. C'est complètement tiré par les cheveux. Joshua est l'un de nos joueurs les plus importants », a confié Christoph Freund dans les colonnes de Bild. Pour rappel, l’ancien coéquipier de Lucas Hernandez est évalué à 75 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.