ASSE : Une importante décision tombe à l'AS Saint-Etienne

Publié par Enzo Vidy le 25 novembre 2022 à 19:13

Ce vendredi, les dirigeants de l'ASSE avaient rendez-vous devant la DNCG afin de faire un point sur la situation économique de l'AS Saint-Etienne.

C'est une nouvelle importante que vient d'enregistrer l'AS Saint-Etienne. Après un passage devant le gendarme financier ce vendredi, le club a annoncé qu'aucune mesure n'avait été prise à son égard de la part de la DNCG, ce qui signifie que la situation économique de l' ASSE est bien gérée par les dirigeants stéphanois. Cette décision positive, rendue par la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels, va également permettre à Saint-Etienne de se montrer actif durant le prochain mercato hivernal puisque qu'aucune restriction, ni encadrement de la masse salariale n'est prévu. La prochaine période de transfert s'annonce donc bien agitée du côté des Verts.

ASSE : Un effectif à renforcer pour la deuxième partie de saison

Au vu de la situation sportive de l' ASSE, le mercato hivernal va tomber à pic pour les dirigeants stéphanois. Actuellement bon dernier du championnat, l'AS Saint-Etienne a montré des lacunes défensives alarmantes sur cette première partie de championnat qu'il faudra rapidement corriger pour espérer se maintenir. Le secteur défensif des Verts devrait donc être la priorité absolue des dirigeants. En seulement 15 rencontres de Ligue 2, les hommes de Laurent Batlles ont encaissé pas moins de 28 buts, soit l'équivalent de quasiment deux buts par match.

Ces errements défensifs sont donc extrêmement préjudiciables depuis le début de la saison, d'autant plus que l' ASSE fait partie des bons élèves du championnat sur le plan offensif, et pourrait être bien mieux classé avec un peu plus de rigueur dans l'arrière garde stéphanoise. À un mois de la reprise, Laurent Batlles va donc devoir accentuer la préparation sur sa défense, qui semble avoir perdu toute confiance et qui fait cruellement défaut sur cette première partie de saison à l'AS Saint-Etienne.