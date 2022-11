ASSE Mercato : Une figure de l'AS Saint-Etienne bientôt de retour ?

Publié par Enzo Vidy le 25 novembre 2022 à 14:13

Auteur de plus de 100 matches avec l'AS Saint-Etienne entre 2002 et 2005 , une figure emblématique pourrait faire son retour à l' ASSE.

Son nom est bien connu des supporters de l'AS Saint-Etienne. Recruté par l' ASSE en 2002, Lilian Compan va réussir à s'imposer sur le front de l'attaque stéphanoise et contribuera grandement au titre de champion de Ligue 2 remporté par son équipe lors de la saison 2003-2004. La saison suivante, suite au retour de l' ASSE dans l'élite du football français, Lilian Compan se blesse gravement au tibia lors d'un match face à l'OL et ne rejouera pas avec l'AS Saint-Etienne.

11 ans plus tard, après avoir pris sa retraite en 2012, Lilian Compan fait son retour chez les Verts en intégrant la cellule de recrutement stéphanoise, et deviendra l'entraîneur des U19 nationaux de l' ASSE en juin 2017. En 2018, il décide de retourner dans sa ville natale afin de devenir l'entraîneur du Hyères FC, mais il a récemment été limogé.

ASSE : Lilian Compan n'exclut pas un retour à Saint-Etienne

Dans une récente interview accordée à 13 heures Foot, Lilian Compan est revenu sur la fin de son aventure au Hyères FC, avant d'évoquer son avenir. "Je suis très déçu de la façon dont ça se termine, comme ça, par lettre recommandée, sans me l’annoncer directement. Pour l’heure, je reste à mon poste de directeur technique à l’association. J’y suis très bien et ça se passe bien. Mais je me donne jusqu’à janvier et après, on verra si je me remets sur le marché. Je veux me laisser un peu de temps."

Toujours très attaché à l'AS Saint-Etienne, il n'est donc pas impossible de voir Lilian Compan revenir chez les Verts. De plus, de nombreux changements sont attendus au sein du centre de formation de l' ASSE. Les prochaines semaines devraient nous éclaircir sur ce sujet.