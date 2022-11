PSG Mercato : Cette précision de taille sur l'avenir de Messi

Publié par Ange A. le 26 novembre 2022 à 07:37

Entraîneur du PSG, Christophe Galtier a été convié à se prononcer sur l’avenir de Lionel Messi. L’Argentin est en fin de contrat.

Après une première saison en deçà des attentes, Lionel Messi a trouvé ses marques au Paris Saint-Germain. La Pulga réalise un début de saison exceptionnel avec le PSG. Avant de s’envoler pour le Mondial avec l’Argentine, le septuple Ballon d’Or a planté 13 buts et délivré 16 passes décisives avec les Rouge et bleu. Alors que l’Argentin retrouve des sensations, son avenir est sujet d’inquiétude dans la capitale. Bien qu’il dispose d’une année optionnelle dans son contrat, l’ancien Blaugrana peut également quitter le club francilien au terme de cette saison. Mais le board parisien n’entend pas lâcher le capitaine de l’Albicéleste et souhaite prolonger son bail. Coach de Messi à Paris, Christophe Galtier a été interrogé sur le sujet.

PSG Mercato : Galtier botte en touche pour le futur de Messi

L’entraîneur du Paris Saint-Germain estime que plusieurs facteurs entrent en jeu concernant la prolongation de La Pulga. L’ancien entraîneur de Lille souligne d’ailleurs que Luis Campos est le mieux placé pour évoquer l’avenir de Lionel Messi. « Il y a beaucoup de paramètres. Le premier, c’est son envie. Veut-il continuer au PSG ? Est-il heureux ici ? La première chose qu’il faut savoir, c’est s’il veut continuer. Et ce genre de décision se prend entre le joueur et Luis Campos », a indiqué le coach du PSG dans un entretien accordé à Marca.

En marge de ses débuts en Coupe du monde, Lionel Messi avait déjà levé un pan de voile sur son avenir. L’attaquant de 35 ans indiquait notamment se sentir à son aise dans la capitale. « « Je me plais beaucoup plus à Paris, je découvre la ville et je la trouve magnifique […] Aujourd’hui, je profite de tout y compris du football », avait-t-il confié à la CONMEBOL. De quoi espérer une prolongation de son contrat ? Réponse dans les prochains mois.