Mercato PSG : Messi balance du très lourd pour son avenir

Publié par Ange A. le 17 novembre 2022 à 07:07

Actuellement en préparation de la Coupe du monde avec l’Argentine, Lionel Messi a levé un pan de voile sur son avenir au PSG.

Après avoir pris ses marques lors de sa première saison au Paris Saint-Germain, Lionel Messi est désormais plus qu’épanoui. Le septuple Ballon d’Or se rapproche de ses meilleures années catalanes sous les couleurs parisiens. L’attaquant de 35 ans en est déjà à 12 buts et 14 passes décisives en 19 apparitions cette saison. Lors de sa première année, l’ancien Blaugrana avait inscrit 12 réalisations et offert 14 offrandes. C’est donc avec des jambes de feu que « La Pulga » s’apprête à fouler les pelouses qataries à l’occasion de la Coupe du monde. Il a encore confirmé son bel état de forme ce mercredi lors de l’amical remporté par l’Albiceste face aux Émirats arabes unis (5-0). L’attaquant parisien y est allé de son but et a offert une passe décisive. Décisif en sélection, il a envoyé un signal positif concernant son avenir avec le club de la capitale.

Mercato PSG : Bonne nouvelle en vue de la prolongation de Messi

Le capitaine de la sélection argentine confirme son bien-être avec le club francilien. Lionel Messi veut oublier son passage à vide lors de la première saison. Laquelle n’a été ponctuée que par un sacre en Ligue 1, le 10e du PSG en championnat. « Je me plais beaucoup plus à Paris, je découvre la ville et je la trouve magnifique. Lors de la première année, il y a eu un énorme changement. Les choses se sont passées très soudainement, je n’avais pas pour objectif de quitter Barcelone et tout a été brusque. Après cette longue période et des moments difficiles, je suis heureux de vivre là où je vis et, ma famille et moi, nous profitons de Paris (...) Aujourd’hui, je profite de tout y compris du football », a-t-il confié à la CONMEBOL.

Cette sortie devrait notamment plaire à l’exécutif parisien. Lequel souhaite voir l’Argentin prolonger son contrat avec Paris. Son bail actuel expire en juin prochain. Il dispose d’une année supplémentaire en option.