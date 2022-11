OL Mercato : Coup de froid sur un transfert dans les tuyaux à Lyon

Publié par ALEXIS le 26 novembre 2022 à 17:18

L’intérêt de l’AC Milan pour Houssem Aouar de l' OL pourrait s’évanouir. Le club lombard se serait tourné vers un joueur qui prend part au Mondial 2022.

Cible de l’AC Milan pour cet hiver, Houssem Aouar est en instance de transfert de l’ OL. Il pourrait rejoindre un nouveau club pendant le mercato hivernal en janvier 2023. L’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à arracher une prolongation au meneur de jeu dont le contrat pend fin en juin 2023. De ce fait, le club rhodanien ne se ferait pas prier pour le vendre, afin d’éviter de tout perdre si le joueur de 24 ans part librement, à l’issue de la saison. Mais le dossier pourrait prendre une tout autre tournure. Houssem Aouar semble enclin à finir la saison à l’ OL, afin de partir librement au terme de son bail, surtout après plusieurs échecs de son transfert ces dernières saisons. Pour rappel, il était visé par Benfica Lisbonne, Nottingham Forest et le Betis Séville à la fois l'été dernier.

OL Mercato : Hakim Ziyech menace le transfert de Houssem Aouar à l'AC Milan

D'ailleurs, l’intérêt de l’AC Milan pour le N°8 des Gones serait désormais menacé. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, le club lombard s'est tourné vers Hakim Ziyech (29 ans). Le joueur en manque de temps de jeu à Chelsea participe en ce moment à la Coupe du monde au Qatar, mais la direction des Rossoneri garde un oeil sur lui. D’après la source, les Milanais chercheraient à se faire prêter les services de l’international marocain (44 sélections, 14 buts), mais avec une option d'achat en janvier. Contrairement à Houssem Aouar, qui n’a plus que six mois de bail à l' OL, Hakim Ziyech est sous contrat avec les Blues jusqu’en juin 2025 et il est évalué à 17 M€ sur le marché, par Transfermarkt.