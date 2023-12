Pressenti pour venir remplacer Neymar l’hiver passé, Hakim Ziyech était finalement resté à Chelsea. Actuellement à Galatasaray, l’attaquant marocain est revenu sur ce sujet.

Mercato PSG : Hakim Ziyech regrette son départ à Paris qui n’a pas eu lieu

En difficulté à Chelsea, où il ne faisait pas partie des plans de Graham Potter, Hakim Ziyech aurait pu se relancer au Paris Saint-Germain lors du mercato de l’hiver 2023. À la recherche d’un milieu offensif pour compenser la grave blessure de Neymar, le club de la capitale française s’était mis d’accord avec l’ancien attaquant de l’Ajax Masterdam. Le compatriote du latéral droit Achraf Hakimi avait même fait le déplacement de Londres à Paris dans l’attente des formalités administratives entre les deux formations.

Mais à la surprise générale, les Blues n’ont pas fait parvenir à temps les papiers nécessaires à la transaction et Hakim Ziyech a dû retourner à Chelsea. Un an après, cet épisode reste toujours en travers de la gorge du principal concerné. Profitant d’une interview accordée à Voetbal International, l’ancien partenaire de Thiago Silva a reconnu que « le départ au Paris Saint-Germain n’est pas arrivé au dernier moment et c’était décevant. » S’il ne digère toujours pas cet épisode de sa carrière, le natif de Dronten regrette aussi la façon dont les choses se sont passées lors de son passage à Chelsea.

Ziyech : « Les choses ne se sont pas déroulées comme nous l’espérions »

Recruté à l’été 2020 contre un chèque de 40 millions d’euros, Hakim Ziyech était attendu par les supporters de Chelsea comme celui qui allait faire oublier Eden Hazard, parti un an plus tôt au Real Madrid. Mais l’arrivée de la star marocaine s’est finalement avérée être un énorme flop puisque le joueur de 30 ans n’est jamais parvenu à s’imposer à Stamford Bridge. Auteur de 14 réalisations en 107 matches toutes compétitions confondues, Hakim Ziyech n’a pas laissé un grand souvenir dans l’esprit des fans anglais.

Prêté à Galatasaray cette saison, le vainqueur de la Ligue des Champions 2021 avoue que « les choses ne se sont pas déroulées comme nous l’espérions. » Pour justifier l’échec de son passage à Londres, l’ancien protégé de Thomas Tuchel explique que « c’était une période pleine de changements d’entraîneur, de bouleversements » parce qu’il existait « là-bas trois équipes avec des joueurs de très haut niveau. À un moment, on perd patience. »