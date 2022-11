ASSE Mercato : C'est confirmé, Saint-Etienne vise un international

Publié par Thomas le 29 novembre 2022 à 12:09

Désireux de se renforcer cet hiver, l'ASSE serait séduite par un portier de l'Inter Milan, prêté cette saison à l'US Cremonese.

Après son début de saison catastrophique, marqué par une 20e place en championnat, l’AS Saint-Etienne prévoit d’insuffler un vent nouveau cet hiver dans son effectif. Pire défense de Ligue 2, l’équipe ligérienne souhaite enrôler un nouveau rempart dans les buts lors du mercato hivernal. Malgré le recrutement de Matthieu Dreyer et le statut de numéro 1 donné en début de saison à Étienne Green, les Verts peinent à débusquer un portier convaincant mais s’apprêteraient à passer à l’action pour rectifier le tir.

Comme l’annonce ce matin Nicolò Schira, l’ ASSE aimerait attirer Ionut Radu dans ses rangs en janvier, pour devenir le nouveau numéro 1 dans les buts. Si hier, le journaliste Ignazio Genuardi indiquait que le joueur avait été proposé à Saint-Etienne, l'insider italien confirme ce mardi un intérêt réciproque des Verts. L’international roumain, sous contrat jusqu’en juin 2024 à l’Inter Milan, est prêté cette saison à l’US Cremonese, actuellement 18e de Serie A. Néanmoins, sa situation n’est pas optimale dans son nouveau club puisqu’il s’est blessé en début de saison et s’est vu devancer dans la hiérarchie par le jeune Marco Carnesecchi. Le journaliste dévoile que le Stade de Reims serait également positionné sur ce dossier, qui pourrait toutefois coûter une somme importante aux Stéphanois : 3,5 millions d’euros.

ASSE Mercato : La valse des gardiens se poursuit à Saint-Etienne

À l’image de l’état de santé des Verts depuis quelques années maintenant, le poste de gardien de but peine à trouver son leader sur le long terme, ce qui inquiète fortement les dirigeants. Depuis le départ compliqué de Stéphane Ruffier en 2020, l’AS Saint-Etienne n’a jamais mis le doigt sur un portier à la hauteur de l’international français.

Si la saison 2020-2021 de Jessy Moulin n’est pas catastrophique, le joueur a rapidement dû laisser sa place à des options plus jeunes, comme Étienne Green ou Stefan Bajic. Malheureusement, aucun des deux n’a su convaincre la direction ligérienne la saison dernière, qui avait alors enrôlé en prêt de six mois Paul Bernardoni. En Ligue 2 cette saison, Green a livré plusieurs fois des prestations décevantes et son remplaçant, Matthieu Dreyer, ne semble pas non plus faire l’unanimité en interne. Le recrutement d’un gardien pour la deuxième partie de saison est donc primordial pour l’ASSE.