Equipe de France : Mbappé blessé, la compo de Deschamps tombe !

Publié par Thomas le 30 novembre 2022 à 09:10

Ce mercredi, l'Equipe de France rencontre la Tunisie pour son 3e et dernier match de poule. Découvrez la compo de Didier Deschamps sans Kylian Mbappé.

Tous les voyants sont au vert pour l’Equipe de France, ou presque. Si les Bleus réalisent un début de Coupe du Monde canon avec deux succès probants et une qualification assurée pour les 8es de finale, Didier Deschamps et les siens ne sont pas épargnés par les pépins physiques qui altèrent continuellement le onze tricolore. Outre les blessés de début de Mondial comme Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku ou encore Karim Benzema, qui reprendra l’entraînement en club le 9 décembre, la France a acté le forfait de son latéral champion du Monde Lucas Hernandez, remplacé par son frère, Théo, contre l’Australie. Ce mercredi, c’est une autre star des Bleus qui soulèverait les craintes du staff médical, et pas des moindres, puisqu’il s’agit de Kylian Mbappé.

Equipe de France : Kylian Mbappé ne devrait pas débuter contre la Tunisie

Tonitruant depuis l’ouverture de la Coupe du Monde avec déjà 3 buts et une passe décisive, l’attaquant du Paris Saint-Germain souffrirait d’une gêne au niveau de la cheville, comme l’apprend ce matin RMC Sport. Strappé à ce niveau hier durant l’entraînement, le Bondynois n’aurait pas de symptômes importants mais devrait être ménagé ce mercredi face aux Aigles de Carthage. D’après plusieurs sources concordantes, la raison de ce bandage à la cheville remonterait à une rencontre du PSG cette saison mais n’aurait pas empêché le champion du monde à se montrer en jambes mardi lors de l’entraînement.

Pour faire souffler sa star offensive, Didier Deschamps devrait titulariser un autre talent de Bondy, Randal Kolo Muani, qui cartonne cette saison du côté de l’Eintracht Francfort. En ce qui concerne le reste de son onze, le sélectionneur tricolore a souhaité opérer un turnover important, ne gardant qu'Antoine Griezmann et Raphaël Varane de sa compo de base.

Compo probable de l’ Equipe de France contre la Tunisie

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : B. Pavard, R. Varane, I. Konaté, E. Camavinga

Milieux de terrain : Y. Fofana, M. Guendouzi, A. Griezmann

Attaquants : K. Coman, M. Thuram, R. Kolo Muani

Où visionner France-Tunisie en streaming ?

Cette rencontre entre l'Equipe de France et la Tunisie comptant pour la troisième journée du groupe D sera à suivre à partir de 16h en direct et en intégralité sur les antennes de TF1 et de Bein Sport.