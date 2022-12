OL Mercato : 35M€, Aulas défie le PSG pour une révélation du Mondial

Publié par JEAN-LUC D le 03 décembre 2022 à 11:51

À la recherche de renforts pour cet hiver, l’ OL de Jean-Michel Aulas se serait positionné sur une révélation de la Coupe du monde pistée par le PSG.

Laurent Blanc a été clair pour le prochain mercato hivernal : l’Olympique Lyonnais a besoin de se renforcer pour atteindre ses objectifs de fin de saison. Révélation de la Coupe du Monde au Qatar et auteur d’excellentes prestations sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam, Mohammed Kudus serait ainsi sur les tablettes des dirigeants lyonnais, selon le média 90 min. Auteur de deux buts avec le Ghana en trois matches, le milieu de terrain offensif de 22 ans a confirmé qu’il a du talent et ses performances ont convaincu d’autres clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. Estimé à 35 millions d’euros par la formation néerlandaise, le compatriote d’André Ayew pourrait donc faire l’objet d’une grosse bataille lors du prochain mercato de janvier. Et il faudra que l’ OL soit à la hauteur pour faire face à la concurrence.

Mercato OL : Mohammed Kudus affole l’Europe

Recruté en juillet 2020 en provenance de Nordsjaelland, au Danemark, contre un chèque de 9 millions d’euros, Mohammed Kudus ne devrait pas faire long feu à l’Ajax Amsterdam. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, l’international ghanéen suscite l’intérêt de grands clubs prêts à tout pour le récupérer dès cet hiver. Interrogé par la radio RAC1, Jordi Cruyff, le directeur sportif du FC Barcelone, a révélé que les Blaugrana suivaient Kudus depuis quelque temps maintenant.

« Nous suivons Mohammed Kudus depuis plus d'un an. Nous ne pouvons pas dire maintenant que le Barça veut Kudus, mais il suscite de l'intérêt. Il marque des buts et aux Pays-Bas, on discute beaucoup de son poste, alors oui, je le connais bien », a confié le dirigeant hollandais. Outre le Barça, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain seraient également à ses trousses. Mais ce n’est pas tout puisque Liverpool, Arsenal, Tottenham, Newcastle et Everton, Borussia Dortmund, Naples, l’Atlético Madrid seraient aussi intéressés par le natif d’Accra.

L’OL et Aulas sont donc prévenus.