RC Lens Mercato : Martel banalise le départ précipité de Ghisolfi

Publié par ALEXIS le 06 décembre 2022 à 01:37

Interrogé sur le départ inattendu de Ghisolfi du RC Lens à Nice en octobre 2022, Gervais Martel ne veut plus entendre parler de l’ex-directeur sportif.

Ancien président du RC Lens, Gervais Martel est toujours très proche du club nordiste. De ce fait, il a participé au 20e anniversaire de "La Gaillette », le centre d'entraînement des Sang et Or. Il était aux côtés du président Joseph Oughourlian, arrivé officiellement à la tête du RCL en juin 2018. Le Directeur général Arnaud Pouille et l’emblématique joueur et entraineur lensois, Eric Sikora (54 ans), était aussi présent à la cérémonie marquée par un hommage à son endroit. En effet, une place iconique du centre de formation du RC Lens a été renommée « Dôme Eric Sikora ».

RC Lens : Martel ne veut plus entendre parler de Ghisolfi au RCL

En marge de cette célébration, Gervais Martel a répondu aux questions du site Lensois. Interrogé sur le passage de Florent Ghisolfi (37 ans) en Artois (2019-2022) et son départ précipité à l’OGC Nice, le 5 octobre, le dirigeant de 68 ans a invité les responsables actuels du club artésien à tourner la page de l'ex-directeur sportif. « Ce n’est pas le sujet aujourd’hui. Le RC Lens ne va pas recruter 3 ou 4 joueurs à la trêve hivernale. Après, il y aura des façons de travailler différentes, mais il faut faire confiance aux gens qui sont en place. La vie quotidienne du sport est marquée par des arrivées et des départs », a-t-il répondu dans l’entretien avec la source.

Notons que Florent Ghisolfi avait tenté de partir à Nice avec Gregory Thil, mais ce dernier a finalement décidé de rester au Racing Club. Il a même été promu à la place de Ghisolfi. Et cela réjouit Gervais Martel. « Je souhaite bonne chance à Gregory Thil (le nouveau directeur sportif) », a-t-il déclaré.