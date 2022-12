Coupe du monde : Espagne, Luis Enrique ne mâche pas ses mots

Publié par Enzo Vidy le 06 décembre 2022 à 13:00

À quelques heures du 8e de finale entre l'Espagne et le Maroc, Luis Henrique n'a pas mâché ses mots en conférence de presse.

Ce mardi à 16h, l'Espagne va devoir franchir l'obstacle marocain pour espérer accéder aux quarts de finale du Mondial, chose qui n'est plus arrivé depuis la Coupe du monde 2010, année du titre de champion du monde pour la Roja. Depuis le début de la compétition, les joueurs de Luis Henrique ont alterné entre le bon et le moins bon, en commençant pas une victoire 7-0 face au Costa Rica, avant de concéder le nul contre l'Allemagne et de s'incliner 2-1 face au Japon. Néanmoins, les Espagnols ont terminé 1er de leur groupe et reste un concurrent de taille pour aller au bout de la compétition, malgré quelques points faibles cités par certains médias, et qui ont considérablement agacé le selectionneur de la Roja.

Coupe du monde : Espagne, Luis Henrique hausse le ton devant la presse

Présent devant les journalistes pour évoquer le 8e de finale face au Maroc, Luis Henrique a dénoncé les nombreuses critiques dont est victime son équipe depuis la défaite face au Japon. "Vous me parlez de dix minutes compliquées sur les 270 minutes que nous avons jouées pendant le premier tour. Vous ne voyez que le négatif." Un coup de colère de la part du sélectionneur espagnol qui n'a pas manqué de rappeler les qualités que possède son équipe. "L'adversaire aussi joue au football, c'est le jeu, et plus on avancera dans la compétition, plus l'adversaire nous posera de problèmes. Nous entrons dans une phase de matches à quitte ou double, donc il y a davantage de pression. Mais nous sommes conscients de nos qualités." Face à une équipe du Maroc tombeuse de la Belgique il y a un peu plus d'une semaine, les Espagnols devront réaliser le match parfait pour ne pas prendre la porte dès les 8es de finale de la Coupe du monde.