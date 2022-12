FC Barcelone Mercato : Mourinho prépare un deal somptueux au Barça

Publié par Thomas G. le 07 décembre 2022 à 11:17

Bien décidé à ramener l'AS Rome au sommet, José Mourinho souhaiterait recruter un défenseur du FC Barcelone dès cet hiver.

Depuis le départ de Daniel Alves en 2016, les dirigeants du FC Barcelone peinent à lui trouver un digne successeur. Les Blaugranas ont recruté plusieurs arrières droits, mais aucun d’entre eux n’a réussi à suivre dans les pas du latéral brésilien. Cette saison, c’est Hector Bellerin qui fait les frais de cet héritage et l’international espagnol est pointé du doigt. L’ancien défenseur d’Arsenal a souffert lors des confrontations face au Bayern Munich et l’Inter Milan. Ces prestations lors de ces matchs décisifs pour la saison du Barça auraient convaincus les Blaugranas de ne pas le prolonger.

Hector Bellerin pourrait donc quitter le FC Barcelone dans les prochaines semaines lors du mercato hivernal. Xavi ne compte pas sur lui dans la deuxième partie de saison et son contrat expire en juin prochain. Les Blaugranas veulent réduire leur masse salariale cet hiver et le départ d’Hector Bellerin serait déjà acté. L’international espagnol s’apprête donc à rejoindre la longue liste des arrière droits qui ne sont pas parvenus à s’imposer au FC Barcelone.

FC Barcelone Mercato : L’AS Rome veut Hector Bellerin

José Mourinho souhaiterait recruter Hector Bellerin cet hiver pour remplacer Rick Karsdorp. Selon les informations de Fichajes, l’AS Rome et le FC Barcelone seraient proches d’un accord pour le transfert du défenseur de 27 ans. L'entraîneur portugais souhaite relancer l'international espagnol en lui offrant du temps de jeu et une place de titulaire.

Le Barça pourrait boucler la vente d’un deuxième latéral droit après Sergino Dest qui est proche d’être vendu à l’AC Milan. Les Blaugranas souhaitent éviter une sanction de la Liga en vendant plusieurs joueurs cet hiver. En plus de Sergino Dest et Hector Bellerin, Franck Kessié et Memphis Depay sont sur la sellette. Dans le même temps, la cellule de recrutement du FC Barcelone est toujours à la recherche d’un nouvel arrière droit. Juan Foyth et Arnau Martinez sont les favoris à l’heure actuelle.