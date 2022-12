FC Barcelone Mercato : Le Barça pourrait boucler une grosse signature

Publié par Thomas G. le 06 décembre 2022 à 23:15

Contraint de vendre afin d’éviter une sanction de la part de la Liga, le FC Barcelone pourrait se séparer d’un défenseur prometteur.

La direction du Barça s’active en coulisse depuis plusieurs semaines pour trouver des portes de sortie aux joueurs en manque de temps de jeu. Memphis Depay et Franck Kessié sont sur la sellette et les Blaugranas souhaiteraient les vendre dès cet hiver. Dans le même temps, le FC Barcelone pourrait réaliser un premier gros coup en finalisant un accord avec l’AC Milan.

Selon les informations du Corriere dello Sport, l'AC Milan serait satisfait des récentes performances de Sergino Dest. Les Milanais pourraient ainsi lever l’option d’achat de 20 millions d’euros du défenseur américain. Une bonne nouvelle pour le FC Barcelone puisque cette vente pourrait permettre aux Blaugranas de respirer financièrement. La Coupe du monde a donc permis à Sergino Dest de retrouver des couleurs après un passage compliqué au Barça et des débuts mitigés à Milan. Les Rossoneri seraient convaincus du potentiel du défenseur américain qui a été éliminé en 8e de finale de la Coupe du monde. L’accord entre les deux clubs pourrait être finalisé dans les prochaines semaines et officialisé lors du mercato hivernal.

FC Barcelone Mercato : Le Barça ne compte plus sur Hector Bellerin

À l’instar de Sergino Dest, Hector Bellerin ne rentre plus dans les plans de Xavi cette saison. L’entraîneur espagnol a été déçu par le rendement de l’ancien défenseur d’Arsenal. Selon les informations de Relevo, le contrat de l’international espagnol ne sera pas renouvelé par le FC Barcelone. Les dirigeants du Barça cherchent désormais un nouveau point de chute pour l’ancien prodige de la Masia. Le Betis Séville et l’AS Rome pourraient accueillir Hector Bellerin cet hiver et lui permettre de se relancer après un deuxième passage semé d’embûches à Barcelone. Le Barça serait déjà à la recherche d’un nouvel arrière doit, Arnau Martinez et Juan Foyth sont notamment pistés.