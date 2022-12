RC Strasbourg Mercato : Arrivée imminente d’un attaquant au RCSA

Publié par Timothée Jean le 07 décembre 2022 à 17:30

Le mercato hivernal s’annonce très mouvementé du côté du RC Strasbourg, qui aurait déjà planifié l’arrivée d’un nouvel attaquant au club.

Le RC Strasbourg a réalisé une première partie de saison catastrophique. Après avoir enchaîné des résultats négatifs, le club strasbourgeois a terminé à la 19e place de Ligue 1 avant la trêve liée à la Coupe du monde au Qatar. Il faudra donc trouver les moyens nécessaires d'inverser la tendance afin de sortir de la zone de relégation le plus rapidement possible. Et cela passe nécessairement par un recrutement ambitieux lors de la prochaine fenêtre des transferts.

RC Strasbourg Mercato : L’arrivée d’un joker médical se concrétise

Le président du RC Strasbourg, Marc Keller, a bien conscience de cet impératif. Il a lui-même promis récemment que des efforts seront faits dès cet hiver en matière de recrutement afin de renforcer l’effectif du RCSA. Les dirigeants du club en concertation avec l’entraîneur Julien Stéphan ont déjà identifié les postes à renforcer durant ce mercato hivernal. « On a besoin de joueurs bien particuliers, à des postes bien précis », indiquait dernièrement le coach alsacien.

Si un nouveau latéral gauche de métier est attendu au RC Strasbourg, L’Équipe indique dans son article du jour que les Alsaciens sont également proches de boucler l’arrivée d’un nouvel ailier en tant que joker médical. Ce dernier pourrait donc rejoindre l’effectif du RCSA bien avant l’ouverture officielle du mercato hivernal, prévue le 1er janvier prochain. Le média sportif précise que sa signature devrait être officialisée dans les prochaines semaines. Le joueur pourrait ainsi pour être aligné dès la reprise du championnat, face au PSG, le 28 décembre prochain à 21h. Pour l’heure, l’identité de cette future recrue offensive du RCSA n’a pas été dévoilée par la source. Quoi qu’il en soit, les lignes bougent déjà au sein du club alsacien. Loïc Désiré, responsable de la cellule de recrutement du RC Strasbourg, et son équipe sont à l’œuvre pour boucler la signature de nouvelles recrues au plus vite.