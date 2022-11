RC Strasbourg Mercato : Une annonce officielle tombe pour Stéphan

Publié par Timothée Jean le 28 novembre 2022 à 18:01

Les supporters du RC Strasbourg sont fixés. Critiqué pour son manque de résultats, l'entraîneur Julien Stéphan ne sera pas démis de son poste.

Le RC Strasbourg a réalisé un début de saison cauchemardesque. Les Alsaciens ont enchainé des résultats négatifs depuis l’ouverture du championnat. Ils ne se sont pas rassurés avant la trêve liée à la Coupe du monde et occupent actuellement la 19e place de Ligue 1 après 15 journées. Dans ce genre de situation, l’entraîneur n’est pas épargné par les critiques. À la tête du club alsacien depuis 2021, Julien Stéphan est même annoncé sur la sellette. Le technicien alsacien pourrait être démis de son poste si les choses n’évoluent pas. Mais cette information est tout simplement erronée.

RC Strasbourg Mercato : Marc Keller conforte Julien Stéphan à son poste

Et pour cause, l’homme de 42 ans conserve toujours la confiance de ses dirigeants. Le président du Racing Club d’Alsace, Marc Keller, s’est d’ailleurs montré très rassurant sur l’avenir de son entraîneur. « Je vois ce qu’il se passe ailleurs et je ne juge pas ce que font les autres. Chez nous, les résultats sont décevants et insuffisants. Mais on a la volonté de s’en sortir avec Julien Stéphan. C’est lui, le responsable technique, c’est à lui de trouver les solutions pour améliorer les choses. Mais il n’est pas seul. Tout le monde au club doit tirer dans le même sens », a-t-il assuré dans une interview accordée au média Dernières Nouvelles d’Alsace.

Ainsi, aucun changement d’entraîneur n’est prévu du côté du RCSA. Sauf un énorme rebondissement dernière minute, Julien Stéphan sera sur le banc strasbourgeois pour la deuxième partie de saison. En revanche, son effectif sera considérablement renforcé. Le président Marc Keller compte en effet attirer de nouvelles recrues cet hiver afin de permettre au club de se maintenir en Ligue 1. « Durant le prochain mercato en janvier, on a la volonté de réajuster le groupe pour pouvoir varier plus facilement l’effectif et faire en sorte qu’il devienne plus adaptable en fonction des systèmes choisis », a-t-il ajouté.

La direction du RC Strasbourg travaille déjà sur plusieurs pistes pour renforcer ses secteurs de jeu défaillants lors du mercato hivernal. Il reste désormais à savoir quelles seront les prochaines recrues du club. « Concernant les joueurs, je n’ai pas encore de noms à fournir, mais on travaille dessus », a conclu Marc Keller. Le RCSA compte donc entamer une révolution en interne afin de sortir de cette crise sportive.