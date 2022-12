OM : Une autorité de Marseille critique sévèrement Dimitri Payet

Publié par ALEXIS le 09 décembre 2022 à 22:32

Ne faisant pas partie de l’équipe type d’Igor Tudor à l’ OM, Dimitri Payet vit une saison difficile. Un élu de Marseille approuve le choix de l’entraineur.

Titulaire indiscutable à l’ OM la saison dernière, sous les ordres de Jorge Sampoli, Dimitri Payet est tombé en disgrâce depuis l’arrivée de Igor Tudor. Il ne rentre pas dans les plans de jeu du nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille. Le technicien croate utilise désormais le meneur de jeu comme Joker de luxe. C’était justement le cas lors du dernier match des Olympiens contre l’AS Monaco, avant la trêve de la Coupe du monde. Entré en jeu à la place d’Amine Harit (62e), Dimitri Payet avait délivré deux passes décisives, respectivement pour Jordan Veretout (83e) et Sead Kolasinac (90e+8). L’ OM avait ainsi renversé les Monégasques (2-3) grâce à son N°10.

OM : Krehmeier attaque Dimitri Payet sur son hygiène de vie

Cette saison, le Réunionnais a été titulaire seulement 5 fois en 12 matchs disputés en Ligue 1. Interrogé par Football Club de Marseille sur la situation de joueur, Anthony Krehmeier estime qu'il ne mérite pas d’être titulaire dans l’équipe actuelle de l' OM, en raison de sa forme physique. « Objectivement, sur Dimitri Payet, sa condition physique laisse à désirer. Je ne comprends pas comment il peut arriver à toutes les intersaisons avec cinq, six kilos de trop quoi. A chaque fois qu’il part en vacances, il met un mois et demi pour reprendre derrière », a-t-il fait remarquer.

Le Maire des 2e et 3e arrondissements de Marseille met en doute le professionnalisme de l’international français, à qui il reconnait pourtant une grosse qualité technique. « Cette année, j’ai l’impression qu’il est encore un peu en surpoids […]. Vous avez vu Gerson et Payet contre Francfort ? C’est le match le plus pourri de l’année. C’est une honte ! C’est du sabordage, ils ont marché tout le long. Moi je trouve que Payet à 35 ans il devrait avoir une hygiène de vie… » a sévèrement critiqué l’élu marseillais.