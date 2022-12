OGC Nice Mercato : Ghisolfi confirme une importante arrivée

Publié par ALEXIS le 12 décembre 2022 à 12:45

Annoncé à l’ OGC Nice par Nice-Matin la semaine dernière, Julien Sablé va intégrer le staff technique du Gym. Une information confirmée par le club.

L’annonce du quotidien régional sur une probable arrivée de Julien Sablé à l’ OGC Nice est désormais officielle. L’ancien entraîneur adjoint de l’ASSE va rejoindre l’encadrement technique du Gym. Florent Ghisolfi, nouveau directeur sportif du club azuréen, a confirmé la venue du technicien de 42 ans. « Didier Digard est monté avec l’équipe première en tant qu’adjoint (de Lucien Favre, ndlr). Il sera remplacé par Julien Sablé en réserve », a-t-il confié à la source. « On renforce l’identité de l’ OGC Nice avec des gens compétents et investis », a ensuite commenté le dirigeant des Aiglons. Julien Sablé devient donc le nouveau patron de l’équipe réserve des Niçois, engagée en National 3, comme il l'avait été à l’AS Saint-Etienne en 2015-2016.

OGC Nice Mercato : Ghisolfi annonce des renforts en fonction des départs

Florent Ghisolfi a également évoqué le mercato hivernal de l’ OGC Nice sur le site internet du club. Il a lâché quelques indices sur la prochaine fenêtre des transferts en janvier. « J’ai envie d’avancer vite, mais on se doit de garder la tête froide pour prendre les meilleures décisions. La réalité, c’est que cet effectif a de grandes qualités. On peut éventuellement procéder à quelques ajustements sur un ou plusieurs postes. Mais ce sera dépendant des départs, car le groupe est trop conséquent. On veut travailler avec un effectif resserré. Empiler des joueurs serait contre-productif. On va traverser ce mercato avec de la patience, il n’y a pas d’urgence. Lucien (Favre) le sait », a-t-il expliqué.

Pour rappel, l' OGC Nice est 9e de Ligue 1, mais il fait une bonne campagne européenne. Leader du groupe D en Ligue Europa Conférence, l'équipe de Lucien Favre est qualifiée directement pour les 8es de finale. Elle connaîtra son adversaire à l'issue des barrages en février 2023.