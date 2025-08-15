OM : Un coup de boost inattendu avant le Stade Rennais

À la veille du grand choc face au Stade Rennais, l’OM aborde cette première journée de Ligue 1 avec une confiance renouvelée. Entre statistiques rassurantes et effectif presque au complet, les signaux sont au vert pour les hommes de Roberto De Zerbi.

OM : Un début de saison sous de bons auspices

L’OM entame la saison 2025-26 par un déplacement périlleux à Rennes. Pourtant, le contexte rappelle un souvenir heureux : la dernière fois que le club avait ouvert le championnat en 2018-19, il avait étrillé Toulouse 4-0 au Vélodrome. Ce précédent flatteur nourrit l’optimisme, renforcé par une dynamique positive entretenue tout au long de la préparation estivale.

Les supporters marseillais voient également d’un bon œil la désignation de Jérémie Pignard au sifflet. L’arbitre a dirigé deux rencontres de l’Olympique de Marseille la saison passée, toutes deux victorieuses : 3-2 contre Toulouse et 4-2… face au Stade Rennais. Une statistique encourageante, presque porte-bonheur.

Inquiétude dans le camp du Stade Rennais

Au niveau de l’infirmerie, les nouvelles ne sont pas les plus rassurantes pour le Stade Rennais. Valentin Rongier était bel et bien présent à l’entraînement à J-2, signe de son retour dans le groupe. Sa présence au milieu pourrait peser pour ses retrouvailles avec l’Olympique de Marseille.

En revanche, Lilian Brassier et Mousa Al Tamari, absents lors de la séance, suscitent plus d’interrogations côté rennais. Selon Ouest-France, l’absence d’Al Tamari ne serait qu’une précaution. Mais pour Marseille, ces incertitudes peuvent offrir un avantage psychologique non négligeable avant ce premier choc de la saison.