Mercato PSG : Donnarumma au Real Madrid, l’énorme rumeur

Gianluigi Donnarumma, après une saison marquée par son rôle décisif dans le sacre européen du PSG, pourrait vivre un tournant majeur dans sa carrière. Le Real Madrid surveillerait de près le dossier, prêt à bondir si l’opportunité se présente.

Mercato PSG : Donnarumma au Real Madrid, la bombe de l’été

À seulement 26 ans, Gianluigi Donnarumma reste l’un des gardiens les plus convoités de la planète football. Auréolé d’un titre en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, l’international italien voit cependant son avenir parisien s’assombrir. L’arrivée de Lucas Chevalier au Parc des Princes a rebattu les cartes et le PSG n’exclut plus de se séparer de son portier titulaire.

Le Real Madrid, toujours à l’affût des coups malins sur le marché, suit attentivement la situation. Malgré la prolongation de Thibaut Courtois, qui fêtera ses 34 ans cette saison, les Merengues envisagent un renfort à moyen terme. Un transfert gratuit à l’été 2026 constituerait une affaire XXL pour le club espagnol.

Un litige contractuel qui change tout

Les négociations entre Donnarumma et le PSG ont tourné court. Déjà rémunéré à hauteur de 10 millions d’euros annuels, le gardien réclamerait un salaire avoisinant les 18 millions. Face à ces exigences et à l’échec des discussions, le club francilien se montre ouvert à un départ, évaluant son gardien à environ 30 millions d’euros pour éviter de le perdre libre.

Manchester United, Chelsea et l’Inter Milan se tiennent également en embuscade. Mais le Real Madrid, séduit par l’idée d’un transfert gratuit, pourrait convaincre l’Italien d’attendre l’été prochain. Un pari risqué pour Donnarumma, qui devra peser entre la certitude d’un rôle de titulaire cette saison et la promesse d’un futur royal au Bernabéu.