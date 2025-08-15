Mercato LOSC : Lille assure déjà l’après Chevalier

Après le départ record de Lucas Chevalier vers le PSG, le LOSC n’a pas tardé à trouver son nouveau dernier rempart. Le club nordiste a officialisé ce jeudi l’arrivée du gardien turc Berke Özer, déterminé à s’imposer en Ligue 1.

Mercato LOSC : Berke Özer, un pari ambitieux pour l’avenir

Le LOSC a tourné la page Chevalier avec rapidité et précision. Transféré au PSG pour 55 millions d’euros, le portier formé au club laisse derrière lui un vide que les dirigeants lillois espèrent combler avec Berke Özer. Âgé de 25 ans et international turc, l’ex-gardien d’Eyüpspor a signé jusqu’en 2029 pour un montant estimé entre 4,5 et 5 millions d’euros.

Connu pour son tempérament combatif et son sens du placement, Özer arrive avec la ferme intention de marquer les esprits. En Turquie, le LOSC bénéficie déjà d’une belle réputation grâce à des figures comme Burak Yılmaz, Zeki Çelik ou Yusuf Yazıcı.

Un gardien déterminé à conquérir le public lillois

Sur le site officiel du club, Özer n’a pas caché son enthousiasme : « Je suis très content et excité d’être ici… Je vais me battre et faire mon maximum pour le LOSC. » Conscient des exigences de la Ligue 1, il veut s’appuyer sur son mental et son expérience pour s’imposer dès ses premières apparitions.

Avec ce recrutement, Lille envoie un message clair : l’ambition reste intacte malgré les départs. Les supporters, eux, attendent désormais de voir leur nouvelle muraille se dresser dès les premiers chocs de la saison.