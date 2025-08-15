ASSE : Une énorme nouvelle pour Lucas Stassin !

À la veille d’un match déjà crucial face à Rodez, l’ASSE reçoit un renfort de poids. Le retour de Lucas Stassin change la donne pour un groupe stéphanois en pleine montée en puissance.

ASSE : Un mercato mouvementé mais ambitieux

À l’ASSE, l’été rime avec chamboulement. Plus de 12 millions d’euros dépensés, dix recrues intégrées, et un effectif à remodeler avant la fermeture du marché : le Forez vit une véritable révolution. Erik Horneland, ambitieux mais lucide, sait qu’il faudra désormais réduire le groupe pour maintenir une dynamique collective saine.

Les départs semblent désormais prioritaires, bien que l’état-major stéphanois n’exclue pas une ou deux surprises supplémentaires. Malgré ce vaste renouvellement, le vestiaire commence tout juste à trouver un équilibre. Et c’est dans ce contexte que chaque retour de blessure prend une valeur considérable pour le staff, notamment à l’approche de la réception de Rodez, un adversaire solide et accrocheur.

Lucas Stassin : un renfort majeur pour Horneland

Face à Rodez, les Verts pourront compter sur un renfort offensif de taille : Lucas Stassin est enfin de retour. Forfait lors de la première journée, l’attaquant belge a été déclaré apte par Horneland. « Lucas Stassin est de retour ! », a lancé le coach, soulagé, avant de saluer l’attitude positive de son joueur. En conférence de presse, il a également confirmé la disponibilité de Duffus, autre profil offensif très attendu.

L’entraîneur stéphanois pourrait même être tenté de les associer dès le coup d’envoi, tant la compatibilité entre les deux attaquants semble prometteuse sur le papier. Stassin impressionne, respire la confiance et pourrait dynamiser l’attaque verte, alors que le nul spectaculaire à Laval (3-3) a prouvé certaines lacunes défensives mais aussi un potentiel offensif réel.

Une attaque revigorée pour faire vibrer Geoffroy-Guichard

Avec un groupe plus complet, Horneland dispose enfin de vraies options tactiques. Devant un public exigeant, l’ASSE aura besoin de réalisme pour décrocher sa première victoire de la saison. L’enthousiasme autour du retour de Stassin illustre les attentes d’un peuple vert qui rêve de remontée immédiate en Ligue 1.

Face à Rodez, l’ASSE sait qu’elle devra marquer les esprits. Et la présence de Lucas Stassin pourrait bien être l’élément déclencheur d’un nouvel élan.