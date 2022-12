PSG : Mauvaise nouvelle pour Galtier contre le RC Strasbourg

Publié par Thomas le 13 décembre 2022 à 09:05

En vue du match contre le RC Strasbourg, prévu le 28 décembre, le PSG a reçu une bien mauvaise nouvelle concernant l'un de ses cadres.

Alors que la Coupe du Monde bat son plein, avec une demi-finale ce soir entre l’Argentine de Leo Messi et la Croatie, Christophe Galtier profite de la trêve pour passer en revue son effectif. Malgré plusieurs absences dans le groupe à cause du Mondial, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a pu récupérer une bonne partie de son groupe ces derniers jours, avec tout récemment les arrivées de Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma au centre Ooredoo.

Désireux de terminer l’année en beauté, le coach parisien anticipe déjà sa rencontre face au RC Strasbourg après Noël, la dernière de 2022. Mais pour ce choc des extrêmes (le RCSA est 19e de Ligue 1), le PSG sera privé de l’un de ses cadres en défense, qui laissait pourtant présager un retour en forme ces dernières semaines.

PSG : Presnel Kimpembe loupera Strasbourg et inquiète le staff du Paris SG

Appelé par Didier Deschamps dans sa liste initiale des Bleus pour la Coupe du Monde, Presnel Kimpembe avait dû déclarer forfait en début de rassemblement pour ne pas " déstabiliser le groupe ". Encore chancelant de sa gêne au tendon, le défenseur du Paris Saint-Germain était rentré quelques jours plus tard de Doha pour poursuivre sa récupération au centre d’entraînement parisien. " C'est quelqu'un qui est honnête, et il a eu l'honnêteté de faire face à la réalité, même si elle est douloureuse aujourd'hui. Malheureusement, Kim n'a pas tous les éléments pour être prêt pour ce qui nous attend ", évoquait en début de Mondial son sélectionneur.

Malheureusement, le Titi du PSG ne refoulera pas les pelouses de sitôt. Si l’optimisme régnait il y a quelques semaines sur l’état de santé du joueur, ce dernier ne serait en fait pas remis de sa blessure au tendon. D’après L’Equipe, Presnel Kimpembe serait plus qu’incertain pour la réception du RC Strasbourg à cause d’une gêne toujours existante au tendon d’Achille droit. Il ressentirait également une douleur au tendon gauche et ne devrait ainsi pas rejouer en 2022. Un coup dur pour Galtier qui ne devrait disposer de Marquinhos non plus face aux Alsaciens, récemment éliminé du Mondial par la Croatie.