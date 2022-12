Argentine-Croatie : Messi vs Modric, les compos tombent !

Publié par Thomas le 13 décembre 2022 à 08:35

Ce mardi, l'Argentine de Lionel Messi se mesure à une redoutable équipe croate en demi-finale du Mondial. Découvrez les compos des deux équipes.

Plus qu’un simple match, cette demi-finale de Coupe du Monde contre la Croatie est peut-être le match d’une vie pour Lionel Messi, en mission depuis l’ouverture de la compétition. La star du PSG, auteure d’un début de saison resplendissant sous les couleurs Rouge et Bleu, a promis à son peuple de ramener ce Mondial tant convoité et pourtant si disputé. Longtemps, La Pulga a dressé un bilan timoré de ses expériences internationales. Avant la Copa América remportée l’année dernière, l’attaquant argentin enchaînait les échecs cuisants avec l’Albiceleste malgré des performances individuelles toujours aussi spectaculaires.

Si l’Argentine de Scaloni ne rayonne pas depuis le début de cette Coupe du Monde, elle peut compter sur un Leo Messi au sommet de son art, et d’un effectif totalement dévoué pour son septuple Ballon d’Or. Si la recette a pour l’instant fonctionné, elle pourrait toutefois connaître du remous ce mardi, contre la Croatie de Luka Modric.

Mondial 2022 : Des Croates revanchards attendent Messi et sa bande

« On est dans les quatre meilleures équipes du monde, c'est un grand succès pour la Croatie, surtout de le faire pour la deuxième fois de suite après la finale de 2018, mais on veut plus. » Avec ces mots, l’entraîneur croate, Zlatko Dalic, lançait le choc entre l’Argentine et son équipe hier soir en conférence de presse. Encore contrariée de sa défaite en finale contre l’Equipe de France il y a quatre ans, la sélection au damier compte bien gommer cette partie de l’histoire durant ce Mondial au Qatar.

Si les Vatrini ont parfois tangué, leur force de caractère mêlée à une parfaite osmose entre expérience et jeunesse ont souvent eu raison de leurs adversaires. En éliminant le Brésil de Neymar la semaine passée, la Croatie montrait au monde entier sa qualité collective toujours intacte, impulsée par un Luka Modric toujours aussi virevoltant à 37 ans. « Luka Modric ? C'est un modèle pour beaucoup d'entre nous, pas seulement pour ses qualités mais son comportement. Si vous aimez le foot, vous voulez voir ce genre de joueur sur le terrain… », déclarait Lionel Scaloni hier au sujet du génie croate.

Compo probable de l'Argentine

Gardien : D. Martinez

Défenseurs : N. Molina, C. Romero, N. Otamendi, N. Tagliafico

Milieux de terrain : R. De Paul, E. Fernandez, A. Mac Allister

Attaquants : A. Di Maria, L. Messi, J. Alvarez

Compo probable de la Croatie

Gardien : D. Livakovic

Défenseurs : J. Juranovic, D. Lovren, J. Gvardiol, B. Sosa

Milieux de terrain : L. Modric, M. Brozovic, M. Kovacic

Attaquants : M. Pasalic, A. Kramaric, I. Perisic