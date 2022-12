RC Lens : Très bonne nouvelle pour le RCL avant le choc contre le PSG

Publié par Enzo Vidy le 14 décembre 2022 à 01:05

Alors que trois tauliers parisiens sont encore en lice pour la Coupe du monde, le RC Lens pourrait affronter un Paris Saint-Germain décimé le 1er janvier.

Dans un peu moins de trois semaines, le RC Lens va accueillir le Paris SG à Bollaert dans un match qui fait déjà saliver tous les amateurs du championnat de France. Avec seulement cinq longueurs de retard sur le PSG, les Sang et Or ont l'occasion de complètement relancer la course au titre, tout en étant la première équipe à battre l'équipe de Christophe Galtier cette saison.

Même si on est encore bien loin de ce scénario, les Lensois peuvent s'appuyer sur de nombreux motifs d'espoir. Tout d'abord, depuis le début de la saison, les hommes de Franck Haise ont disputé 8 matchs de championnat à domicile, pour un total de 24 points pris sur 24 possibles. De plus, le RCL pourra aussi compter sur un public survolté qui attend avec impatience cette rencontre. Enfin, leur adversaire du soir pourrait être bien diminué sur la pelouse du stade Bollaert.

RC Lens-PSG : Mbappé, Hakimi et Messi forfaits ?

Actuellement qualifiées en demi-finale de la Coupe du monde 2022, les trois stars parisiennes devraient avoir besoin de quelques jours de repos après l'incroyable mondial qu'ils sont en train de faire. Ce mardi soir, Lionel Messi jouera une place en finale avec l'Argentine contre la Croatie. Mercredi, Kylian Mbappé affrontera Achraf Hakimi pour espérer glaner une deuxième Coupe du monde d'affilée avec l'Equipe de France qui va devoir batailler pour percer le verrou marocain.

S'il sera impossible d'avoir les trois joueurs parisiens en finale dimanche prochain, il est certain d'en voir au moins un se battre pour soulever le trophée. En cas de qualification ce soir et demain, le ou les deux joueurs parisiens concernés ne seront sans doute pas prêts pour le match face à Lens qui se jouera deux semaines après la dernier rencontre du Mondial 2022. Si cela venait à se confirmer, ce serait une excellente nouvelle pour les Lensois.