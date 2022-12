RC Lens Mercato : Facundo Medina visé par un club de Serie A

Publié par Thomas le 12 décembre 2022 à 18:31

Auteur d'une première partie de saison sensationnelle, le RC Lens pourrait se faire chiper certains cadres comme son défenseur Facundo Medina.

L’hiver devrait être mouvementé du côté du RC Lens. Si le club artésien se dit pleinement satisfait de son effectif et paré pour la deuxième partie de saison, ses performances remarquables en championnat pourraient malheureusement obliger les Sang et Or à se séparer de certains cadres. Victime de son succès, le RCL voit semaine après semaine de nouveaux prétendants toquer à sa porte pour recruter un cadre de l’effectif de Franck Haise. Après avoir bataillé dans le dossier Seko Fofana l’été dernier, l’actuel 2e de Ligue 1 pourrait connaître un épisode similaire concernant son défenseur central, Facundo Medina.

RC Lens Mercato : Facundo Medina suivi par la Fiorentina

Ciblé par l’Olympique de Marseille lors du mercato estival, l’Argentin Facundo Medina devrait animer la prochaine fenêtre des transferts tant sa cote est élevée en Europe. Malgré sa non-sélection avec l’Albiceleste de Lionel Messi pour le Mondial, le joueur de 23 ans a attiré les regards de plusieurs clubs dont la Fiorentina. D’après le journaliste Ignazio Genuardi, la Viola aimerait s’attacher les services du roc lensois, dont le contrat court jusqu’en juin 2024. Recruté lors de l’été 2020 par le Racing Club de Lens, Medina pourrait recevoir prochainement une offre du club italien qui, de son côté, pourrait perdre deux défenseurs centraux.

D’après la source, Nikola Milenkovic ainsi que Igor seraient sur les tablettes de plusieurs écuries cet hiver. Le premier, auteur d’une Coupe du monde remarquée avec la Serbie, est notamment courtisé par West Ham en Premier League. Le second cité, suivi par le Stade Rennais l’été dernier, est également sur le départ cet hiver. Ces transferts probables pousseraient donc la Fio à recruter Facundo Medina en défense centrale. Dans le même temps, le club florentin lorgnerait sur d’autres joueurs de Ligue 1 comme Sofiane Boufale (Angers SCO), Jonathan Bamba (LOSC) ou encore le très convoité Azzedine Ounahi (Angers SCO), également pisté par des grands clubs européens.