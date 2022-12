ASSE Mercato : Un autre joueur de Troyes visé par Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 13 décembre 2022 à 22:35

Évoqué un temps, l’intérêt de l’entraineur de l’ ASSE pour un autre joueur dirigé à Troyes ne s’est pas évanoui. Il est toujours dans la pensée de Batlles.

À la recherche d’un gardien de but, l’ ASSE aurait des vues sur des portiers en France, mais aussi à l’étranger. C’est le cas des Roumains Ionut Radu (25 ans) de l’Inter Milan prêté à l’US Crenonese et Florian Nita (35 ans, Sparta Prague). Laurent Batlles n’a plus confiance à Etienne Green (22 ans), qui est d’ailleurs poussé vers la porte de sortie. N’ayant plus que Matthieu Dreyer, l’entraineur de l’AS Saint-Etienne lui cherche une doublure pour aborder la deuxième partie décisive de la saison. Ionut Radu serait une piste sérieuse, mais il est blessé au coude depuis la mi-octobre et n’a pas joué les six derniers matchs de Serie A avant la trêve internationale. Selon Tutto Mercato Web, le portier de l’Inter serait intéressé par une signature à l’ ASSE, car Marco Carnesecchi, sa doublure à Crenonese lui a ravi la place de titulaire depuis sa blessure.

ASSE Mercato : Gauthier Gallon toujours dans les plans de Batlles

Parallèlement à la piste Ionut Radu, Laurent Batlles garderait un oeil sur Gauthier Gallon qu’il a eu sous ses ordres à l’ES Troyes AC. Inscrit sur le calepin des Verts pendant le mercato d’été dernier, le portier de 29 ans était resté dans l’Aube et l’ ASSE avait finalement enrôlé Matthieu Dreyer. Mais But Football Club croit savoir que Gauthier Gallon est toujours dans la pensée de l’entraineur des Stéphanois. Après Dylan Chambost, Jimmy Giraudon et Lenny Pintor, attirés de Troyes à l’AS Saint-Etienne à l'été, Gauthier Gallon reste une cible de choix pour Laurent Batlles, à en croire les indiscrétions de la source. Notons que la direction des Verts prépare un mercato de top niveau, afin de sortir le club ligérien de la zone rouge de relégation en National.