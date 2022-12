AS Monaco Mercato : L'ASM s'offre une nouvelle pépite en défense

Publié par ALEXIS le 14 décembre 2022 à 12:30

L’AS Monaco a recruté un joueur talentueux et prometteur. Le club du défenseur en question a officialisé son départ dans la Principauté.

L’AS Monaco s’est offert les services d’une pépite formée aux Girondins de Bordeaux. Il s’agit de Mayverick Compper, un défenseur de 21 ans. Il est en provenance de l’US Lège-Cap Ferret, qui l’a relancé à la suite de son arrivée de Bordeaux. « Nous sommes très fiers d'annoncer le départ de Mayverick Compper vers l'AS Monaco », a informé le club évoluant en National 3. Quant à l’ASM, elle n’a pas encore officialisé la signature du défenseur central. Mais il est fort probable que Mayverick Compper intègre d’abord l’équipe réserve du club du Rocher afin de faire ses preuves, avant de prétendre à l’équipe dirigée par Philippe Clement en Ligue 1. Cependant, le natif de Guadeloupe ne devrait pas mettre assez de temps pour impressionner le staff technique des Monégasques, si l’on se fie aux témoignages de Philippe Ollier, coach de l’US Lège-Cap Ferret.

AS Monaco Mercato : L'ASM s'offre un jeune défenseur « qui ne lâche rien »

L’entraîneur du club basé en Gironde a dressé le portrait de Mayverick Compper. Selon le technicien de 49 ans, la recrue de l’AS Monaco a le talent et le potentiel technique et physique pour s’imposer sur le Rocher. « Mayverick est un bon exemple de ce que l’on attend d’un compétiteur : ne rien lâcher. Ses débuts ont été difficiles, mais il a su se retrousser les manches, se faire violence mentalement et surtout physiquement, tout en étant rigoureux envers lui-même […]. Mayverick a saisi l’opportunité lors du match contre Bayonne en faisant une belle prestation devant des recruteurs […] », a raconté Philippe Ollier, sur la page Facebook de l'US Lège-Cap Ferret.

Pour mieux comprendre le témoignage du formateur, il faut savoir que Mayverick Compper a fait ses classes chez les Girondins de 15 à 19 ans. Alors qu’il n’était pas encore apte à intégrer le football professionnel, il a « écouté un peu trop les belles promesses de certains agents qui au final auront eu raison de lui ». Parti de Bordeaux, il est resté un an sans club et sans jouer. Il était même sorti du football, en se reconvertissant comme coiffeur pour assurer son quotidien. Mayverick Compper a été ensuite recommandé à Philippe Ollier par André Penalva, qui a insisté sur le potentiel du jeune défenseur qu’il a connu au FCGB.