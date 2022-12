OM Mercato : Leonardo Balerdi s’enflamme sur une recrue de Marseille

Publié par Timothée Jean le 14 décembre 2022 à 20:15

À quelques jours de la reprise du championnat, le défenseur de l’ OM, Leonardo Balerdi s’est montré élogieux envers une recrue offensive de Marseille.

Sous la houlette de Pablo Longoria, l’ OM s’est montré hyperactif lors du dernier marché des transferts. Pas moins de 12 nouveaux visages ont rejoint l’effectif marseillais cet été. Et si Jonathan Clauss, arrivé en provenance du RC Lens, a beaucoup fait parler de lui en cette première partie de saison, Leonardo Balerdi préfère mettre l’accent sur une autre recrue estivale en la personne d’Alexis Sanchez.

Recruté gratuitement par l’ OM cet été, après la résiliation de son contrat avec l’Inter Milan, l’international chilien suscitait quelques interrogations sur son état de forme en raison de son âge avancé (33 ans). Mais Alexis Sanchez a rapidement dissipé ces doutes grâce à une adaptation express à Marseille. Après un passage difficile à Manchester United et l’Inter Milan où il devait se contenter d’un faible temps de jeu, le natif de Tocopilla a renoué avec son efficacité à l’ OM en comptabilisant 7 buts en 17 rencontres, toutes compétitions confondues.

OM Mercato : Alexis Sanchez fait l'unanimité dans le vestiaire

Et en dehors de ses statistiques rassurantes, Alexis Sanchez a aussi su se montrer décisif lors des rendez-vous importants. Son apport offensif, son expérience et son rôle de leader dans les vestiaires font beaucoup de bien aux Marseillais. Et ce n’est pas Leonardo Balerdi qui dira le contraire. « Il est spécial, mais c'est aussi un apport très positif pour l'équipe. Avec lui, tu sais que tu as un as dans ta manche et qui sait ce qu'il peut faire sur le terrain », a-t-il indiqué dans Objectif matchs.

De plus en plus intégré dans le vestiaire, l’international chilien connaît des débuts réussis à l’Olympique de Marseille et insuffle de la motivation nécessaire à ses coéquipiers pour repousser un peu plus leurs limites. C’est du moins ce qu’a ajouté Leonardo Balerdi. « Parce qu'il a beaucoup d'expérience, il connait très bien le football et en l'écoutant, en essayant de comprendre les mouvements qu'il fait pour bien utiliser le ballon, mais aussi pour que, lorsque je me retrouve contre un joueur de sa qualité, je me montre à la hauteur », a-t-il conclu. L’ancien Barcelonais devrait sans doute apprécier ces propos.