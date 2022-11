OM Mercato : Alexis Sanchez en colère, Marseille peut trembler !

Publié par Timothée Jean le 03 novembre 2022 à 13:39

Après l’élimination de l’ OM en Ligue des Champions, Alexis Sanchez montre des signes de frustration. Ce qui pourrait avoir des répercussions en interne.

OM Mercato : Alexis Sanchez frustré d’évoluer seul en pointe

En août dernier, Alexis Sanchez arrivait en grande pompe à l’Olympique de Marseille après avoir résilié son contrat avec l’Inter Milan. L’international chilien s’est engagé en faveur du club phocéen pour un contrat d’une saison, avec une année supplémentaire en option. Et il n’a pas tardé à s'imposer comme la figure incontournable de ce nouvel OM, désormais entraîné par Igor Tudor. Auteur de 6 buts en 15 rencontres, toutes compétitions confondues, l’ancien Barcelonais a rapidement conquis le cœur du public phocéen, en enchaînant de belles prestations.

Mais à peine trois mois après son arrivée, cet état de grâce paraît très loin. Les doutes sur son positionnement à la pointe de l’attaque de Marseille se sont multipliés ces dernières semaines. Mais Alexis Sanchez est-il aujourd’hui épanoui sous les ordres de Tudor ? Le débat s’est intensifié à l’élimination de l' OM en Ligue des Champions. Plusieurs observateurs marseillais ont en effet estimé que ce poste d’avant-centre n’était pas le meilleur pour Alexis Sanchez. Car cela ne favorise pas son efficacité au sein de l’attaque phocéenne.

Des estimations qui passent en boucle sur les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux. Et ce n’est pas tout, puisque le principal concerné serait lui-même frustré par son utilisation en attaque. RMC Sport indique en effet que l’ancien attaquant de Manchester United et d’Arsenal commencerait à ressentir une certaine frustration à force d’évoluer seul en pointe.

Igor Tudor confronté à un problème épineux en attaque

Si son arrivée était porteuse d'espoirs sur la scène européenne, il aurait fallu sans doute que Alexis Sanchez soit davantage entouré en attaque ou qu’il évolue dans un système à deux attaquants. Sauf que l’attaquant colombien, Luis Suarez, recruté cet été pour étoffer l’attaque marseillaise, ne se montre pas vraiment à la hauteur des attentes placées en lui. Alors qu'il est de plus en plus décrié pour ses choix tactiques, Igor Tudor doit donc faire face à un problème épineux en attaque. Comment contenter son buteur expérimenté alors que l’autre avant-centre marseillais, Luis Suarez, montre des limites en attaque ? Pour l’heure, il est difficile d'imaginer l'intégration immédiate de Bamba Dieng dans le onze de départ marseillais.

Proche de quitter l’ OM dans les derniers instants du mercato estival pour rejoindre l’OGC Nice, avant d’être recalé à la visite médicale, l’international sénégalais est encore considéré comme un simple remplaçant aux yeux de Tudor. D’autant plus qu’un quatrième attaquant d'entrée signifierait un changement de plan et la fin du 3-4-2-1 mis en place par l’entraîneur marseillais depuis le début de saison.

Cette frustration d’Alexis Sanchez peut-elle remettre en cause toutes les fondations instaurées par Igor Tudor à Marseille ? Pour l'instant, en interne, les états d’âme du buteur chilien ne représentent pas un danger immédiat pour la direction de l’Olympique de Marseille qui travaille déjà en coulisse pour attirer de nouveaux renforts à des postes défaillants. Si un nouveau milieu de terrain est espéré lors du prochain mercato hivernal, le renforcement de l’attaque n’est pas à exclure.

L’ OM vise une qualification pour la Ligue des Champions

Toutefois, si la direction de l’ OM travaille en coulisse pour s’attacher les services de nouvelles recrues, certains choix durant le mercato estival se révèlent aujourd’hui discutables. Pourquoi avoir prêté à la Juventus Arkadiusz Milik, qui aurait eu le profil pour être associé à Alexis Sanchez ? Le recrutement de Luis Suarez était-il judicieux ? Tant de questions qui intriguent bon nombre de supporters marseillais, au lendemain de la défaite face à Tottenham.

Éliminé de toute compétition européenne, l’Olympique de Marseille devra désormais se contenter que du championnat de France avec un objectif bien défini. 5es de Ligue 1 après 13 journées, les Marseillais devront aller chercher la deuxième place du podium, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Pour rappel, Alexis Sanchez a signé un contrat d’un an à l’ OM, avec une année supplémentaire en option en cas de qualification pour la C1. Cette place qualificative pour la Ligue des Champions revêt une importance capitale pour le club phocéen, mais aussi pour le buteur chilien. En cas d’échec, il pourrait quitter Marseille à l’issue de la saison en cours.