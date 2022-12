AS Monaco Mercato : Un coup du Bayern Munich à l'ASM se confirme

Publié par ALEXIS le 15 décembre 2022 à 02:25

Alexander Nübel pourrait quitter Monaco plus tôt que prévu. À la suite de la blessure de Neuer, le Bayern Munich tente de rapatrier le gardien de but prêté.

Alexander Nübel est prêté à l’AS Monaco par le Bayern Munich depuis le juillet 2021, jusqu’au 30 juin 2023. Toutefois, il pourrait ne pas finir la deuxième saison dans la Principauté. Et pour cause, le club bavarois souhaite récupérer son portier de 26 ans. La décision du club de Bundesliga est motivée par la blessure de Manuel Neuer (36 ans). Le gardien de but N°1 du Bayern Munich s’est fracturé une jambe au Ski pendant ses vacances après l’élimination prématurée de l’Allemagne à la Coupe du monde 2022. Il est du coup indisponible pour le reste de la saison. La direction du club munichois ne fait pas assez confiance à Sven Ulreich, l’actuelle doublure de Manuel Neuer, pour finir la saison.

AS Monaco mercato : Le Bayern négocie le retour d'Alexander Nübel à Munich

La rumeur sur un éventuel retour Alexander Nübel en Allemagne est désormais confirmée. Le Bayern Munich négocie bel et bien le rapatriement du portier prêté à l’AS Monaco. L'agent d’Alexander Nübel a confié au journaliste Fabrizio Romano de Sky Sports, que le club bavarois était en discussion avec l'AS Monaco concernant son protégé. « Le Bayern m'a informé qu'il était en contact avec Monaco, mais aucune décision n'a encore été prise », a affirmé le représentant du gardien de but du club du Rocher. « Alex (Nübel) est tranquille. C'est une situation confortable », a-t-il ajouté.

Recruté à Schalke 04 en 2020, Alexander Nübel a toujours été présenté comme le successeur de Manuel Neuer au Bayern Munich. Il est justement prêté à l’ASM pour lui permettre de s’aguerrir en attendant la retraite du portier de la Mannschaft. Mais la blessure de Neuer semble avoir précipité le plan des Bavarois. Interrogé sur Prime Vidéo sur son avenir dans la Principauté en début de saison, Alexander Nübel avait répondu : « Sur ce qui peut se passer, je ne peux pas décider. Pour le moment, je suis très heureux ici (à Monaco). »