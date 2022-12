PSG : Christophe Galtier abandonne le banc du Paris Saint-Germain

Publié par JEAN-LUC D le 15 décembre 2022 à 15:03

Alors que la Coupe du Monde 2022 tire allègrement vers la fin, Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG, à dû quitter temporairement ses fonctions.

La Coupe du monde va connaître son apothéose dans trois jours du côté de Doha avec la finale entre l’Argentine de Lionel Messi et la France de Kylian Mbappé. En attendant le choc de ses deux attaquants, le Paris Saint-Germain a repris le chemin du Camp des Loges pour les entraînements en vue de la reprise du championnat le 28 décembre prochain. Les Rouge et Bleu reçoivent le RC Strasbourg pour le compte de la 16e journée de Ligue 1 après le Mondial au Qatar. Alors qu'il a récupéré une partie de son effectif avec les différentes éliminations des uns et des autres, l'entraîneur du Paris SG, Christophe Galtier, a dû abandonner son poste pour quelques jours.

PSG : Christophe Galtier remplacé à son poste pour 48h

En effet, le Paris Saint-Germain a annoncé mercredi que Christophe Galtier va participer à un rassemblement des entraîneurs des clubs d’élite, à Clairefontaine, du 14 au 15 décembre. En l’absence du technicien français de 56 ans, ses adjoints Thierry Oleksiak et Joao Sacramento vont assurer les séances d'entraînement. « Christophe Galtier participe ces deux prochains jours à un rassemblement d'entraineurs à Clairefontaine. L’entraînement sera donc assuré par Thierry Oleksiak et Joâo Sacramento aujourd’hui et demain », écrit le PSG sur son compte Twitter.

Le successeur de Mauricio Pochettino fera son retour pour le premier match amical des Rouge et Bleu contre le Paris FC ce vendredi, à 11h. Nommé sur le banc du PSG en juillet dernier, ChristopheGaltier réalise pour le moment un bon début de saison avec notamment 18 victoires et 4 matches nuls en 22 rencontres toutes compétitions confondues. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, l’ancien coach emblématique de l’AS Saint-Etienne n’est pas encore menacé à son poste, même si une nouvelle désillusion en Ligue des Champions pourrait faire bouger les lignes à la fin de la saison.