OM Mercato : C'est décidé, Rick Karsdorp s'éloigne de Marseille !

Publié par Timothée Jean le 15 décembre 2022 à 20:03

Poussé vers la porte de sortie et proche de rejoindre l’ OM cet hiver, Rick Karsdorp pourrait finalement poursuivre son aventure à l’AS Rome.

Titulaire habituel dans le couloir doit de l’AS Rome, Rick Karsdorp a vu son statut remis en cause lors des dernières rencontres de son club. L’international néerlandais a perdu la confiance de son entraîneur José Mourinho et doit dorénavant se contenter d’un faible temps de jeu chez les Giallorossi. Pire, la relation entre le joueur et son entraîneur a empiré, au point d’atteindre un pion de non-retour.

La preuve, le Spécial One, agacé par le comportement « non professionnel » de Rick Karsdorp, lui a récemment indiqué la porte de sortie s’il souhaitait bénéficier de plus de temps en cette seconde partie de saison. Cette sortie médiatique de José Mourinho n’est pas passée inaperçue. En effet, le désir du coach portugais de se séparer du latéral droit de 27 ans dès cet hiver a rapidement alerté ses prétendants. Si l’OL et la Juventus Turin s’activent en coulisse pour boucler sa signature dès cet hiver, c’est bien l’Olympique de Marseille qui a pris les devants dans ce dossier. L’ OM aurait entamé les discussions pour s’attacher les services de Rick Karsdorp dès cet été. Le club phocéen serait même en pôle pour boucler sa signature. Sauf que le principal concerné ne l’entend pas forcément de cette oreille.

OM Mercato : Rick Karsdorp tente de faire la paix avec José Mourinho

Le média italien Il Tempo rapporte en effet que l’ancien piston droit de Feyenoord souhaite désormais enterrer la hache de guerre avec José Mourinho. Suite à de nombreuses discussions infructueuses et après avoir séché la reprise de l’entraînement collectif, Rick Karsdorp semble à présent revenir à de meilleurs sentiments envers ses dirigeants romains. La source assure que l'arrière néerlandais rejoindra la Louve pour le stage de préparation à Albufeiralors, au Portugal.

Ce voyage serait aussi l’occasion pour les deux antagonistes de fumer le calumet de la paix. La perspective de voir le natif de Schoonhoven poursuivre son aventure sous les ordres de José Mourinho cette saison n’est donc pas à exclure. C’est pourquoi les dirigeants marseillais explorent déjà d’autres pistes défensives en interne afin d’anticiper un échec dans ce dossier. Le nom de Bartosz Bereszynski (Sampdoria) est évoqué ces derniers jours du côté de Marseille.