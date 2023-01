OL Mercato : Lyon connaît le montant pour un renfort défensif

Publié par Enzo Vidy le 16 janvier 2023 à 15:00

En pleine crise sportive, l' OL mise tout sur le mercato hivernal pour se reconstruire, et connaît le montant à payer pour un renfort défensif.

C'est une période qui devient extrêmement compliquée pour l' OL. Battus à domicile samedi soir par le RC Strasbourg, les joueurs de Laurent Blanc se sont mis leurs supporters à dos, et ne semblent pas voir le bout du tunnel. Pointée du doigt depuis plusieurs semaines, la direction de l' OL a fait revenir Dejan Lovren en début de mercato hivernal, mais sur les deux matches qu'il a joués, force est de constater que le défenseur croate n'est pas au niveau.

Face à cette situation dramatique qui touche l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a promis de nouvelles arrivées aux supporters d'ici la fin de la période des transferts qui se terminera le 31 janvier prochain. Toujours à la recherche d'un renfort défensif, les dirigeants de l' OL sont toujours à l'affut sur une piste de Serie A, et les choses commencent à bouger dans ce dossier.

OL Mercato : L'AS Roma demande 10 millions pour Rick Karsdorp

C'est un joueur qui est ciblé depuis un long moment par les dirigeants de l' OL. Le latéral néerlandais, Rick Karsdorp, qui évolue à l'AS Rome, n'entre plus dans les plans de José Mourinho et veut quitter le club dès cet hiver. D'après le média italien, Il Messaggero, les dirigeants romains seraient prêts à laisser filer Rick Karsdorp contre un chèque de 10 millions d'euros, et l'auraient d'ores et déjà signifiés à l' OL qui ne lâche pas le défenseur de l'AS Roma.

Face à la situation du club, John Textor pourrait faire l'effort financier nécessaire pour s'attacher les services de Rick Karsdorp, et venir renforcer un effectif lyonnais en total perdition depuis de nombreuses semaines. Les prochaines heures devraient donc s'avérer déterminantes dans cette opération.