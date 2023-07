Toujours à la recherche d’une doublure à Jonathan Clauss, la direction de l’OM est revenu à la charge pour un piston droit de l’AS Rome.

Mercato OM : La doublure de Jonathan Clauss trouvée à l’AS Rome

Place désormais à la défense ! Si l’Olympique de Marseille peut se targuer du recrutement de Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, arrivés en provenance de l’Atlético Madrid, et s’apprête à officialiser l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, la direction marseillaise doit à présent s’activer pour renforcer son couloir droit. À quelques semaines des tours préliminaires de la Ligue des champions, prévus les 8 et 9 aout prochain, l’OM ne compte qu’un seul spécialiste à ce poste.

Suite au départ d’Issa Kaboré, retourné à Manchester City, Jonathan Clauss reste le seul latéral droit de l’effectif marseillais. Il est donc primordial de renforcer ce secteur de jeu stratégique. C’est à ce titre que l’OM explore de nombreuses pistes en interne. Si le nom de Thierry Correia (Valence) a circulé avec insistance ces derniers temps à Marseille, c’est finalement du côté de l’AS Rome que l’OM pourrait s’offrir une recrue inattendue.

En effet, selon les dernières informations du média italien Il Messaggero, la direction marseillaise a jeté son dévolu sur Rick Karsdorp, qui n’entre pas vraiment dans les plans de José Mourinho. Peu utilisé la saison dernière chez les Romains, avec 13 rencontres disputées en Serie A, le latéral gauche aimerait changer de club cet été. L’Olympique de Marseille se serait alors rapidement positionné pour le recruter.

L’Olympique de Marseille revient à la charge pour Rick Karsdorp

L’intérêt de l’OM pour Rick Karsdorp n’est pas nouveau. En janvier dernier, les dirigeants marseillais avaient multiplié des démarches concrètes en vue de boucler sa signature, sans succès. L’AS Rome se montrait très exigeante pour son transfert. Cette première tentative manquée n’a pas pour autant refroidi les ardeurs de Marseille. Le président Pablo Longoria envisagerait donc de revenir à la charge pour sa signature avec de nouveaux arguments financiers.

Il reste à savoir si cela sera suffisant pour s’attacher les services de Rick Karsdorp, dont le bail expire en juin 2025 avec le club italien. Il faudra d’abord que cette future offre marseillaise soit formulée. Pour le moment, une seule chose est certaine, l’OM semble bien décidé à aligner une équipe très compétitive la saison prochaine.