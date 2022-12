Mercato OM : Une première confirmation tombe pour Rick Karsdorp

Publié par Timothée Jean le 29 décembre 2022 à 22:56

Cible de l’ OM, Rick Karsdorp s’apprête à quitter l’AS Rome cet hiver. Son représentant, Salvatore Civale, a vendu la mèche sur ce dossier.

Auteur d’une campagne de recrutement sensationnelle l’été dernier, avec la signature de douze recrues, l’ OM pourrait jouer la carte de la stabilité cet hiver. Sauf que la direction de l’Olympique de Marseille ne l’entend pas de cette oreille. Elle est déterminée à renforcer son effectif en vue de réaliser une meilleure deuxième partie de saison. Comme Igor Tudor l’a avoué lors de sa dernière conférence de presse, ce sont au moins trois nouvelles recrues qui sont attendues à l’ OM lors de cette fenêtre de transferts.

Si les dirigeants marseillais travaillent déjà sur l’arrivée d’un nouveau milieu offensif afin de compenser le probable départ de Gerson, un nouveau latéral droit pourrait aussi poser ses valises dans la cité phocéenne. La presse italienne révélait récemment un intérêt pressant de l’ OM pour Rick Karsdorp. L’international néerlandais n’est plus vraiment désiré du côté de l’AS Rome. En froid avec son entraîneur José Mourinho, le joueur de 27 ans est clairement poussé vers la sortie. Le patron du banc de la Roma l'a dernièrement invité à se trouver une nouvelle porte de sortie s’il souhaitait bénéficier de plus de temps de jeu en cette seconde partie de saison.

OM Mercato : Tout est réuni pour un transfert de Rick Karsdorp

En quête de renfort dans le couloir droit, l’ OM serait rapidement positionné pour l’attirer dans ses filets. Le club phocéen serait même en pole position pour boucler sa signature, contrairement à l’OL et la Juventus. De plus, les Marseillais viennent de recevoir un signal positif pour le transfert de Rick Karsdorp. Interrogé par Calciomercato, son avocat Salvatore Civale a confirmé que le latéral droit néerlandais s’apprête à quitter l’AS Rome. Son départ ne fait plus aucun doute. « Comme nous le savons, les conditions ne sont plus réunies pour le joueur reste, avec d’ailleurs une valeur sur le marché qui s’est écroulée », a-t-il indiqué.

Sauf un énorme rebondissement de dernière minute, Rick Karsdorp va donc changer de club cet hiver. Malgré la reprise des négociations entre le joueur et la direction romaine, son départ de la Louve semble dorénavant inéluctable. L’OM s’activerait ainsi en coulisse pour finaliser sa signature. Toutefois, les autres prétendants n’ont pas encore dit leur dernier mot dans ce dossier. Cette rude concurrence risque de faire grimper son prix estimé à environ 15 millions d'euros.