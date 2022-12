ASSE Mercato : Un gardien et un défenseur ciblés par Sainté !

Publié par Thomas le 16 décembre 2022 à 09:33

Alors que Gaëtan Charbonnier est attendu sous peu dans le Forez, l'ASSE serait également sur la piste d'un portier et d'un défenseur.

Le marché des transferts est bel et bien lancé à l’AS Saint-Etienne. Malgré la trêve internationale occasionnée par la Coupe du Monde, le club ligérien ne chôme pas et poursuit son travail sur le recrutement 2023. 20es de Ligue 2 après 15 journées, les Verts sont dans l’obligation de se renforcer à plusieurs postes clés ces prochaines semaines et viennent justement d’acter leur première signature, Gaëtan Charbonnier. Piste de longue date de Laurent Batlles, l’avant-centre de l’AJ Auxerre va parapher un contrat d’une saison et demie ainsi qu’une autre en option ces prochains jours à l' ASSE. Mais les Stéphanois ne comptent pas s’arrêter là au niveau des arrivées et attendent encore deux joueurs à Geoffroy-Guichard.

ASSE Mercato : Un défenseur étranger et un gardien français sont espérés

Face à la situation sportive actuelle, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne ont récemment établi une liste de secteurs à renforcer cet hiver, où figuraient notamment le poste d’avant-centre bientôt occupé par Charbonnier. En plus de l’Auxerrois, les Verts aimeraient renforcer leur défense avec un profil polyvalent, capable d’évoluer sur les côtés. Avec le départ d’Yvann Maçon, Laurent Batlles et Loïc Perrin veulent en janvier un latéral performant et auraient orienté leurs recherches vers l’étranger. Comme le révèle Benjamin Danet, un joueur évoluant hors du championnat de France serait ciblé par la cellule de recrutement.

Dans le même temps, l’ ASSE suivrait avec attention la situation d’un portier français, sans que l’identité ne soit dévoilée. Si Gauthier Gallon (ESTAC) a longtemps été associé au club ligérien, il est fort à parier que d’autres joueurs de notre championnat soient surveillés par Perrin et son staff. En ce qui concerne Faouzi Ghoulam, présent avec le groupe stéphanois et aligné lors des deux derniers matches amicaux, rien n’insique que l’Algérien signera dans son club formateur durant la fenêtre de janvier.