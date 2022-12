Mercato ASSE : Laurent Batlles rétablit la vérité pour Ghoulam

Publié par Ange A. le 10 décembre 2022 à 04:33

Laurent Batlles s’est livré sur l’avenir de Faouzi Ghoulam. L’Algérien s’entraîne avec l’ ASSE depuis son départ de Naples cet été.

Lanterne rouge de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne a entamé sa préparation sous de bons auspices. Vendredi, l’ ASSE a signé une victoire en amical contre le Grenoble Foot 38. Les Verts se sont imposés (3-1) contre le GF38. Cette rencontre a notamment permis de mettre en lumière des pépites du club comme Mathys Saban. Pour cette rencontre, Laurent Batlles a également lancé un ancien du club. Libre de tout contrat depuis son départ de Naples, Faouzi Ghoulam s’entraîne avec le club ligérien. Le défenseur de 31 ans a participé à la victoire des Saint-Étienne. Entré en jeu à 1-1, le latéral algérien a inscrit un penalty pour son équipe. Au sortir de cette rencontre, le coach stéphanois s’est livré sur l’avenir de Ghoulam.

Mercato ASSE : Une signature en vue pour le retour de Ghoulam ?

Laurent Batlles indique qu’aucune discussion n’a encore été amorcée pour le retour effectif de Faouzi Ghoulam à l’AS Saint-Étienne. L’entraîneur de l’ ASSE se satisfait déjà du niveau affiché par l’ancien Napolitain, de retour sur les terrains après plusieurs mois d’absence. « Voilà on verra comment lui verra la chose et nous on verra la chose. Mais pour l’instant c’est positif. Pour l’instant on n'en a pas parlé, ni de son côté, ni du nôtre. On verra ce qui se passera. On travaille sur énormément de dossiers », a confié le technicien stéphanois selon les propos relayés par Peuple-Vert.

Il faut dire que le poste d’arrière gauche est à pourvoir à Saint-Étienne après le départ d’Yvann Maçon. Le défenseur est prêté pour le reste de la saison au Paris FC. Reste à savoir si la direction stéphanoise exploitera un coup gratuit avec Faouzi Ghoulam, actuellement libre de tout engagement.