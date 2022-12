FC Lorient mercato : Officiel, une première signature actée au FCL

Publié par ALEXIS le 16 décembre 2022 à 17:46

Le FC Lorient a officialisé une nouvelle signature, ce vendredi 16 décembre, à deux semaines de l’ouverture officielle du mercato hivernal.

En attendant de renforcer son équipe pendant le mercato hivernal, qui ouvre officiellement le 1er janvier, le FC Lorient a acté une signature en interne. Le club breton a prolongé le contrat d’une figure emblématique du FCL, Vincent Le Goff, pour une saison supplémentaire. Il est désormais lié au 5e de Ligue 1, jusqu’au 30 juin 2024. Le défenseur de 33 ans poursuit donc l’aventure chez les Merlus où il est arrivé en juillet 2014. « Le FC Lorient est heureux de vous annoncer la prolongation de contrat, pour une année supplémentaire, de son emblématique arrière latéral gauche, Vincent Le Goff. Le club est fier de voir son vice-capitaine poursuivre cette belle aventure », a écrit la direction lorientaise dans son communiqué.

FC Lorient Mercato : Vincent Le Goff, « ce choix de prolonger est le bon »

Quant à Vincent Le Goff, il est heureux de prolonger son aventure en Bretagne, après huit ans. « Je suis au club depuis plus de huit ans. Je me suis forcément attaché au FC Lorient, à son environnement, à sa région et à la ville. Tous ces paramètres font qu’aujourd’hui il me semblait logique de poursuivre mon histoire avec les Merlus. Nous avons écrit de belles pages ensemble et j’espère vivre encore de belles émotions avec ce club. Nous sommes en train de réaliser une belle saison, en prenant du plaisir avec nos supporters, et j’espère que cela va perdurer sur la suite du championnat. Cet engouement autour du FCL me fait plaisir et me fait dire que ce choix de prolonger est le bon. »

Pour mémoire, Le Goff est aujourd’hui le deuxième joueur le plus capé de l’histoire du FC Lorient, avec 290 matchs à son actif, toutes compétitions confondues, pour 9 buts et 24 passes décisives. Il arrive juste derrière Fabien Audard (347 matchs) et devant Jérémy Morel (261 matchs).