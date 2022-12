PSG Mercato : Nouveau souci pour Paris dans le dossier Bellingham

Publié par Ange A. le 19 décembre 2022 à 05:09

Le Paris Saint-Germain est à l’affût pour recruter Jude Bellingham. Mais un nouvel obstacle de taille se dresse devant le club francilien.

Les scouts du Paris Saint-Germain étaient notamment à l’affût durant le Mondial que vient de remporter l’Argentine. Le PSG va d’accueillir un Lionel Messi champion du monde dans les prochains jours. Les recruteurs parisiens scrutaient les bonnes affaires au Qatar durant le Mondial. L’une des pistes parisiennes mènent notamment à Jude Bellingham. Nasser Al-Khelaïfi en personne avait affiché son admiration envers le milieu de terrain des Three Lions. « Il est l’un des meilleurs joueurs de la Coupe du monde. C’est incroyable pour son premier Mondial. Il se montre calme et a confiance en lui. Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Mais je respecte Dortmund. Donc le club qui le voudra devra d'abord discuter avec le BVB », indiquait récemment le président du Paris SG à Sky Sports.

PSG Mercato : Un géant anglais débarque pour Bellingham

Mais le Paris Saint-Germain devra composer avec la concurrence dans ce dossier. La liste des prétendants de Jude Bellingham s’est allongée durant cette Coupe du monde. Le Real Madrid serait également séduit par le profil du crack anglais. Les Merengues souhaitent rajeunir leur entrejeu avec les Modric et Kroos qui seront bientôt sur le flanc. Outre le champion d’Europe en titre, un cador de Premier League pourrait contrarier le Paris Saint-Germain pour l’international anglais (22 sélections/2 buts). The Daily Mail révèle que Manchester United aurait aussi coché le nom du milieu de Borussia Dortmund. Les Reds Devils veulent boucler le transfert du milieu de terrain l’été prochain et seraient disposés à lui offrir un contrat XXL.

Une mauvaise nouvelle pour le PSG qui devra donc redoubler d’efforts pour s’offrir un nouveau milieu. Depuis quelques saisons, signer un renfort dans ce secteur est devenu habituel dans la capitale. Reste à savoir si le jeune Lion sera le prochain sur la liste.