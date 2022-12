PSG Mercato : Jude Bellingham lâche un indice à Nasser Al-Khelaïfi

Publié par JEAN-LUC D le 08 décembre 2022 à 11:17

Étincelant avec l’Angleterre à la Coupe du monde, Jude Bellingham fait rêver le PSG. Mais le milieu du Borussia Dortmund semble avoir déjà fait son choix.

Pour Sky Sports, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi a confirmé son intérêt pour l'international anglais Jude Bellingham. « Pour être franc, l'Angleterre a de la chance de pouvoir compter sur lui. Il est l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du monde. C'est incroyable pour son premier Mondial. Il se montre calme et a confiance en lui. Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Mais je respecte Dortmund. Donc le club qui le voudra devra d'abord discuter avec le BVB », a déclaré l’homme d’affaires qatari.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, le milieu de terrain de 19 ans pourrait quitter le Borussia Dortmund contre un chèque de 150 millions d’euros. Mais le Paris SG n’est pas seul sur ce coup puisque le Real Madrid, Liverpool et Manchester United serait également sur les traces du jeune compatriote de Harry Kane. Mais le principal concerné semble avoir déjà fait son choix concernant son prochain club.

PSG Mercato : Avantage Liverpool pour Jude Bellingham

En effet, selon les informations du journaliste Christian Falk, l’avenir de Jude Bellingham serait sur le point de se régler du côté de l’Angleterre. Le spécialiste de Sport Bild explique notamment que les représentants du milieu anglais du Borussia Dortmund aurait prévenu le Real Madrid que Liverpool serait en pole position dans la course à la signature de Bellingham pour le prochain mercato estival. Pour le média The Anfield Wrap, Christian Falk assure que « c’est de plus en plus chaud. Bellingham et Liverpool sont très très proches. Ils ont eu de nombreuses discussions. Son père Mark et sa mère Denise sont également dans les négociations avec l'agent Mark Bennett ». Le Paris SG et Nasser Al-Khelaïfi sont donc prévenus.