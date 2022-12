OL Mercato : La vente de Lyon sur le point d'être finalisée

Publié par Enzo Vidy le 19 décembre 2022 à 17:50

Après de long mois de négociations intenses avec John Textor, l' OL devrait officialiser la vente de Lyon à l'investisseur américain ce lundi soir.

Le dénouement n'a jamais été aussi proche pour que l' OL passe sous pavillon américain. Après 35 ans à la tête de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas s'apprête à passer le flambeau, au terme d'un feuilleton interminable. Depuis le 30 septembre dernier, le rachat aurait dû être bouclé à plusieurs reprises, mais pour des manquements juridiques, l'opération sera finalement repoussée une première fois au 21 octobre, mais une fois cette date atteinte, la vente sera à nouveau reportée au 17 novembre.

Ensuite, c'est un improbable imbroglio autour d'un document écrit de la Premier League qui va venir semer le trouble pendant plusieurs semaines dans ce dossier. Les dirigeants lyonnais décideront d'accélérer les choses en posant un ultimatum à John Textor, et après encore plusieurs semaines de discussion, la date du 19 décembre a été fixée, et un communiqué devrait tomber dans la soirée de ce lundi.

Vente OL : L'avenir de l'Olympique Lyonnais est en jeu

Dans une situation économique extrêmement difficile, l' OL compte sur les apports financiers de John Textor pour remettre les comptes au vert. Le 8 décembre dernier, L'Équipe affirmait que l'Olympique Lyonnais était endetté, et que l'investisseur américain s'était d'ores et déjà engagé à injecter d'office 86 millions d'euros. Le problème, c'est que la vente ne cesse de trainer, et les caisses du club rhodanien ne se remplissent pas.

À moins de deux semaines du mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 1er janvier, l' OL doit impérativement boucler ce dossier pour espérer être actif lors de cette période des transferts. D'autant plus que sur le plan sportif, les Gones ne sont pas au mieux. Huitième du championnat à 10 points du podium, Lyon est loin encore très loin d'être européen en fin de saison. Sans le moindre renfort cet hiver, les jours pourraient devenir encore un peu plus sombre qu'ils ne le sont déjà pour les supporters lyonnais.