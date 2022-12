PSG Mercato : Le Graët livre un indice sur l’avenir de Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 20 décembre 2022 à 08:07

Après la Coupe du Monde au Qatar, le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, a évoqué l’avenir de Kylian Mbappé avec le PSG.

Dans une interview accordée au journal italien La Gazzetta dello Sport, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé sur l’avenir de Kylian Mbappé. Pour le président du Paris Saint-Germain, il n’y a aucune raison pour que l’attaquant français, qui a prolongé son contrat en mai dernier, quitte déjà le club parisien.

« Kylian vient de signer un nouveau contrat avec le PSG il y a quelques mois et il est heureux de faire partie du projet PSG. Rappelons que le PSG n'a pas perdu un seul match cette saison », a déclaré l’homme d’affaires qatari. Un point de vue que partage également le président de la fédération française de football.

PSG Mercato : Noël Le Graët conseille à Mbappé à rester à Paris

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé songerait à un départ du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Selon la presse espagnole, le partenaire de Lionel Messi et Neymar serait mécontent du dernier recrutement de ses dirigeants, sans compter les nombreuses révélations sur les manoeuvres souterraines du club pour salir son image sur les réseaux sociaux. Mbappé voudrait donc quitter la Ligue 1 au terme de la saison en cours. Interrogé par RMC, Noël Le Graët a ouvertement conseillé à l’enfant de Bondy de poursuivre son aventure avec les Rouge et Bleu afin de continuer à participer au rayonnement du Championnat de son pays.

« On a joué des matchs de haut niveau, on a une belle équipe, qui est jeune, très jeune. Mbappé met 4 penalties, il va très vite et est très fort. C'est l'homme de demain, mais même d'aujourd'hui. Je l’invite à rester en Ligue 1 », a confié le patron du football français en marge du retour des Bleus, vice-champions du Monde 2022.