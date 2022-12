OL : Aulas clarifie les retombées de la vente de Lyon à Textor

Publié par ALEXIS le 21 décembre 2022 à 00:15

Aulas a cédé l’ OL à Textor, mais il reste président du club pour les 3 prochaines années. Il explique les retombées financières liées à cette vente.

John Textor, via la société Eagle Football, est le nouvel actionnaire majoritaire de l’ OL. Le club rhodanien est donc passé sous pavillon américain, depuis le lundi 19 décembre 2022. Une opération bien détaillée sur le site internet de l’Olympique Lyonnais. « Eagle Football détient désormais 77,49 % du capital d'OL Groupe sur une base non diluée (78,40 % du capital sur une base entièrement diluée et, de concert avec Holnest, 86,57 % du capital sur une base entièrement diluée) […]. Eagle Football a également souscrit à une augmentation de capital réservée d' OL Groupe pour un montant total de 86 millions d'euros […] », a communiqué Lyon, lundi.

Aulas dévoile les retombées de la vente de l' OL à John Textor

Dans une interview avec le site spécialisé Olympique et Lyonnais, Jean-Michel Aulas (73 ans) est revenu sur les chiffres importants de la vente du club, dont il est le grand patron depuis 1987. Il assure que cette cession est bénéfique économique au club rhodanien, en vue de son développement. « L’opération valorise l'Olympique Lyonnais à près de 884 M€ en ajoutant l'augmentation de capital. L'apport de la structure financière est, non pas de 86 M€, mais d'un peu plus de 100 M€, 107 M€ précisément. Comme il y avait une clause de changement de contrôle, les banquiers nous ont demandé d'assurer une baisse de la dette globale du stade à hauteur de 50 millions. Cela va donner une plus grande respiration à l' OL Groupe », a expliqué le dirigeant de Lyon.

« L’objectif (derrière la vente à John Textor, ndlr) est de créer une structure interclubs. Avec une approche commune au niveau des académies. Comme vous le savez, l' OL est actionnaire de l'académie Pelé au Brésil. Les personnes de ce centre étaient déjà en relation avec Botafogo. Il y avait donc déjà une synergie à ce niveau-là », a fait savoir Aulas, maintenu à son poste de président jusqu’en 2026 au moins. « Je vais rester pendant un minimum de trois ans comme président, avec quasiment les mêmes pouvoirs et on va travailler avec John de manière tout à fait commune. »