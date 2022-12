PSG Mercato : Le Real Madrid fait marche arrière pour Kylian Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 21 décembre 2022 à 00:45

En colère après la décision de Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec le PSG en mai dernier, le Real Madrid aurait finalement changé d’avis.

Florentino Pérez et les siens seraient désormais disposés à revenir à la charge pour tenter de recruter Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. D’après les renseignements divulgués par le quotidien catalan Sport, l’attaquant de 24 ans aurait des envies d’ailleurs. Encore sous le choc après la défaite de l’équipe de France en Coupe du Monde contre l’Argentine de Lionel Messi, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco aimerait quitter la Ligue 1 pour changer d’air et pourrait donc réclamer un bon de sortie au terme de la saison. Et contrairement aux rumeurs qui ont circulé concernant la décision des dirigeants madrilènes de ne plus recruter Mbappé, la donne serait absolument toute autre dans ce dossier.

PSG Mercato : Le Real Madrid reste à l’affût pour Kylian Mbappé

De passage sur le plateau de l’émission El Chiringuito, l’ancienne légende du Real Madrid, Guti, a annoncé la couleur concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Pour le technicien espagnol, l’enfant de Bondy doit rejoindre les rangs des Merengues s’il veut passer un cap dans sa carrière.

« J'ai toujours dit que les meilleurs joueurs devaient être au Real Madrid. Je suis en colère, non seulement pour le Real Madrid, mais pour la Liga. Je peux comprendre que certains supporters se sentent mal parce que tout le monde imaginait qu’il était déjà là. Ça a été une très grosse déception. Mais je pense qu’au bout d’un moment, tu te rends compte que ce sont des décisions personnelles. Comment le Real Madrid va fermer la porte à un joueur si spectaculaire ?

Tu ne peux pas le faire par rapport à ce qu’il peut t’apporter. Je crois que n’importe quel club aimerait l’avoir. Je crois que c’est un joueur fait pour le Real Madrid et s’il veut accomplir tout ce qu’a accompli (Lionel) Messi ou Cristiano (Ronaldo) il doit aller au Real, parce qu’il n'accomplira jamais cela au Paris SG », a expliqué Guti. Reste maintenant à savoir si Florentino Pérez passera effectivement à l’action pour Mbappé l’été prochain.