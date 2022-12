ASSE : Une arrivée bienvenue à l’AS Saint-Etienne !

Publié par ALEXIS le 23 décembre 2022 à 10:52

Menacée de relégation en National, l’ ASSE se donne les moyens de se maintenir en Ligue 2 à l’issue de la saison, et acte une arrivée.

L’ ASSE est dans le dur cette saison encore après avoir été reléguée en Ligue 2. Les Stéphanois pointent à la 20e et dernière place du championnat avant la 16e journée, programmée le lundi 26 décembre. Pour se sortir de la zone rouge de relégation, l’AS Saint-Etienne a commencé à se renforcer. Benjamin Guy (42 ans) a rejoint le staff de Laurent Batlles en tant que préparateur physique. Il a pris la place de Sébastien Sangnier, parti à l'OGC Nice. La direction de l’ ASSE a également recruté un premier renfort en tant que joker, en la personne de Gaëtan Charbonnier, en attendant l’arrivée des autres recrues cet hiver. Un gardien de but, un arrière latéral droit et un défenseur central sont annoncés en priorité dans le Forez en janvier.

Renforcer l’équipe de l’ ASSE suffit-il pour lui permettre de redresser la barrre lors de la deuxième phase du championnat ? Pas forcément ! Les joueurs stéphanois, dans leur situation actuelle, ont besoin d’une assistance mentale selon le spécialiste Pier Gauthier. « Pour avoir été joueur, quand tu n’es pas bien mentalement, tu es dix fois moins bon sur le terrain. Tu ne peux plus gagner […] . Moi aussi quand j’étais entraineur, je pensais que la préparation physique et la préparation mentale étaient le domaine de prédilection du coach. Eh bien, c’est faux. On ne peut pas faire de l’approche mentale comme de la préparation physique », a indiqué l’ancien tennisman devenu coach mental, dans Le Progrès.

ASSE : Une préparatrice mentale au chevet de l'équipe pro de Saint-Etienne

Et l’ ASSE ne s’est pas fait prier pour suivre les conseils de Pier Gauthier. Evect apprend que le club ligérien a fait venir un préparateur mental au chevet des Stéphanois. « Il s'agit de Jeannette Lyonnet, qui intervenait déjà auprès des joueurs du centre de formation de l'AS Saint-Étienne depuis 2017, mais dont les missions auprès du groupe professionnel sont donc toutes récentes », a fait savoir le média spécialisé.

D’après les détails de la source, elle s’est occupée des professionnels de l’ ASSE pendant la coupure liée à la Coupe du monde 2022. « Plus qu'une préparatrice mentale, Jeannette Lyonnet a récemment obtenu ses diplômes en psychologie et exerce donc le métier de psychologue du sport », comme le souligne le site internet. Pour rappel, certains joueurs restés à l' ASSE sont encore sous le traumatisme de la descente en Ligue 2. De plus, les Verts sont sous pression car ils ont entamé la Ligue 2 avec 3 points en moins et une équipe presque entièrement remaniée.