RC Strasbourg Mercato : Un défenseur polonais dans le viseur du RCSA

Publié par Enzo Vidy le 23 décembre 2022 à 16:30

À quelques jours de l'ouverture du mercato hivernal, le RC Strasbourg cherche à se renforcer et vise un défenseur polonais.

Après une première partie de saison complètement ratée en championnat qui s'est soldée par une triste 19e place, le RCSA va devoir relever la tête le plus vite possible dès la reprise de la Ligue 1. Durant la trêve, les joueurs de Julien Stéphan ont disputé deux matchs amicaux, mais ne sont pas parvenus à aller chercher une victoire. Le RC Strasbourg n'a plus gagné le moindre matche depuis le 9 octobre lors de son succès 3-2 à Angers. Pas épargné par les blessures pendant plusieurs mois, le RCSA ne possède toujours pas un groupe au complet avant de se rendre au Parc des Princes mercredi prochain.

En effet, Maxime Le Marchand, Colin Dagba, Thomas Delaine, Nordine Kandil, et Jean-Eudes Aholou sont toujours blessés, et ne sont pas certains d'être remis pour le match du RC Strasbourg face au PSG. Ces blessures récurrentes sont un réel problème pour Julien Stéphan, et les dirigeants devraient s'appuyer sur le mercato pour apporter des solutions supplémentaires dans l'effectif du RCSA. De ce fait, une cible défensive aurait déjà été identifiée par le RC Strasbourg pour la prochaine fenêtre des transferts.

RC Strasbourg Mercato : Un latéral gauche polonais intéresse le RCSA

Si l'on en croit les informations du quotidien Alsa'Sports, le RC Strasbourg aurait coché le nom de Tymoteusz Puchacz pour le prochain mercato hivernal. Évoluant au poste de latéral gauche, le jeune joueur de 23 ans évolue actuellement du côté de l'Union Berlin, et aurait été proposé au RCSA pour un prêt avec option d'achat.

Le journal précise que le joueur polonais ne pourrait pas être la seule recrue si ce dernier venait à signer au RC Strasbourg, puisque au minimum deux arrivées sont attendues en Alsace lors du mercato hivernal.