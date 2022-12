Argentine-France : L'arbitre du match répond aux supporters des Bleus

Publié par Enzo Vidy le 23 décembre 2022 à 15:30

Après la finale de la Coupe du monde remportée par l'Argentine, l'arbitre du match s'est exprimé sur les critiques qu'il subit.

Cinq jours sont passés depuis la finale de la Coupe du monde, et les supporters français ne décolèrent pas. Malgré un retour héroïque des Bleus, les Argentins se sont imposés aux tirs au but, mais de nombreuses décisions arbitrales ont été pointés du doigt. Pour rappel, c'est le très expérimenté Szymon Marciniak qui a hérité de la lourde responsabilité d'arbitrer cette finale tant attendue entre l'Argentine et l'Equipe de France, les deux meilleures nations du monde actuellement.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout n'a pas été parfait de la part de l'arbitre polonais. Tout d'abord, il a été certainement trop généreux envers les Argentins, en adressant le premier carton jaune en toute fin de première période, alors que de nombreux joueurs de l'Argentine avait commis des fautes gratuites tout au long de la première période.

L'autre décision qui a beaucoup fait réagir est le penalty accordé à Angel Di Maria en première période, pour une faute assez inexistante d'Ousmane Dembélé. La règle de l'avantage sur une faute commise sur Kingsley Coman n'a également pas été respectée par Szymon Marciniak, alors que les Bleus partaient en contre-attaque. Enfin, selon les règles de la FIFA, le troisième but de l'Argentine inscrit par Lionel Messi n'était pas valable puisque deux remplaçants argentins étaient sur la pelouse.

Argentine-France : Szymon Marciniak répond aux critiques

Pour la première fois depuis le sacre de l'Argentine dimanche dernier, Szymon Marciniak est revenu sur les décisions arbitrales qui font beaucoup parler ces derniers jours. Il a notamment évoqué le troisième but de l'Argentine qui aurait dû être refusé selon le règlement. "Tout d’abord, cette situation devrait affecter le jeu. Et quel a été l’impact des gars qui se sont levés et ont sauté sur le terrain? C’est chercher la petite bête. Il y a des journaux sérieux et ceux qui recherchent le buzz. Les Français n’ont pas mentionné la photo où l'on peut voir qu'il y a sept Français sur le terrain lorsque Mbappé a marqué."